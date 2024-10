Ataque de Israel mata paramédicos da Cruz Vermelha no Líbano

TEL AVIV, 3 OUT (ANSA) - A Cruz Vermelha Libanesa anunciou nesta quinta-feira (3) que "quatro paramédicos foram mortos em um ataque israelense na aldeia de A-Taiba, no sul do país, juntamente com um soldado do Exército".

Segundo comunicado, "eles foram atingidos enquanto evacuavam feridos na área, embora estivessem em coordenação com as forças da ONU".

Mais cedo, ataques feitos por Israel a um centro médico de Beirute, na capital do Líbano, já haviam deixado pelo menos sete mortos. O local era pertencente à Organização Islâmica de Saúde, ligada ao Hezbollah.

Inclusive, o alto representante para Política Externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, condenou ataques das Forças de Defesa de Israel (FDI) contra profissionais de saúde em Beirute, classificando-os como uma "violação do direito humanitário internacional".

"As FDI atacaram novamente os profissionais de saúde durante a noite, no centro de Beirute. Sete pessoas, incluindo paramédicos, foram mortas. Não apenas os civis são vítimas de ataques, mesmo em áreas densamente povoadas, mas também estão privados de cuidados de emergência", escreveu ele na rede social X. (ANSA).

