Astro do country Garth Brooks é acusado de estupro

O cantor de música country Garth Brooks foi denunciado nesta quinta-feira (3) perante a Justiça dos Estados Unidos por estupro, segundo uma ação apresentada contra o músico na Califórnia, abalando mais uma vez a cena musical americana.

A mulher, identificada no processo com o pseudônimo Jane Roe, disse que o cantor a submeteu em diversas ocasiões a insinuações sexuais não desejadas, como tocá-la pelas partes íntimas ou se expor na frente dela quando trabalharam juntos em 2019.

Este processo é a ação judicial mais recente contra uma personalidade renomada da indústria musical americana, depois que uma série de acusações de cunho sexual sacudiram o mundo do cinema e da televisão, fazendo surgir o movimento #MeToo.

Também chega dias depois que cerca de 120 pessoas denunciaram o rapper e produtor musical Sean "Diddy" Combs por abuso sexual, e ele já enfrenta acusações federais por associação criminosa e tráfico sexual.

"Os predadores sexuais não estão apenas no mundo corporativo americano, em Hollywood e nas indústrias do rap e do rock and roll, mas também no mundo da música country", disseram em um comunicado enviado à AFP os advogados da parte acusadora, Douglas Wigdor, Jeanne Christensen e Hayley Baker.

"Estamos confiantes de que Brooks será obrigado a responder por suas ações", acrescentaram.

O processo apresentado em Los Angeles diz que Brooks entrou com uma ação preventiva no Mississippi em setembro.

Nessa ação preventiva, também apresentado sob um pseudônimo, o demandante solicitava uma ordem judicial que impedisse uma "conduta extorsiva" e alegava que a mulher buscava uma compensação milionária.

"O esforço [de Brooks] para silenciar nossa cliente através de uma ação preventiva no Mississippi não foi mais que um ato de desespero", sustenta a demanda na Califórnia.

O processo de Jane Roe diz que ela trabalhou inicialmente para a esposa de Brooks, Trisha Yearwood, como cabeleireira e maquiadora, em 1999, e que começou a trabalhar para Brooks em 2017.

O documento afirma que a mulher estava na casa de Brooks quando ele entrou no quarto com seu pênis ereto e a forçou a tocá-lo enquanto falava de forma lasciva.

Também diz que, em maio de 2019, os dois viajaram juntos a Las Vegas, onde ela se surpreendeu ao descobrir que ambos compartilhariam uma suíte de hotel com apenas um dormitório.

"De repente, Brooks apareceu na porta da sala, completamente nu. Ele ficou lá e flexionou os músculos. A Sra. Roe imediatamente sentiu um embrulho no estômago ao saber que estava presa no quarto com Brooks, sem ninguém para ajudá-la", afirma o texto da ação.

O processo, que pede uma compensação econômica não especificada, diz que Roe ficou tão traumatizada pelo ataque que chegou a considerar o suicídio.

Brooks, de 62 anos, ganhou fama nos Estados Unidos na década de 1990 com grandes sucessos da música country. Em 2015, ele superou Elvis Presley com o maior número de discos vendidos por um artista masculino.

