Amazon planeja contratar 250 mil funcionários para a temporada de fim de ano

Por Arriana McLymore

NOVA YORK (Reuters) - A Amazon planeja contratar 250 mil trabalhadores de transporte e armazém nesta temporada de compras de fim de ano, o mesmo número do ano passado, informou a empresa nesta quinta-feira, em meio a expectativa de que os gastos com comércio eletrônico superarão as vendas gerais de fim de ano no quarto trimestre de 2024.

"Embora haja um aumento esperado na demanda e no volume, acreditamos que 250 mil é o número certo para continuar crescendo e avançando com nossas operações", disse Sandy Gordon, vice-presidente de Experiência do Funcionário nas Operações Globais da Amazon.

Não ficou claro qual porcentagem dos 250 mil trabalhadores sazonais, que incluem equipes em centros de triagem, distribuição e estações de entrega, estaria nos centros de distribuição ou como funcionários de transporte. Os funcionários de transporte não incluirão parceiros de serviços de entrega ou suas equipes, de acordo com um porta-voz da empresa.

Os consumidores devem gastar online um recorde de 240,8 bilhões de dólares durante o período de festas, alta de 4,9% em relação ao ano passado. Os gastos gerais na temporada devem subir modestamente em 3,2%, segundo previsão da Mastercard.

Embora os planos de contratação da Amazon estejam estáveis na comparação com o ano passado, a empresa ainda supera a rival Target, que contratará 100 mil trabalhadores para a temporada.

Os varejistas dos Estados Unidos estão enfrentando um mercado de trabalho mais fraco e devem adicionar 520.000 novas vagas durante a temporada de fim de ano, uma desaceleração em relação às 564.200 vagas abertas no ano passado.

