Água com gás traz os mesmos benefícios da água sem gás? Faz mal à saúde?

Para uma parcela da população, o som da água com gás caindo no copo dá início a uma experiência muito mais satisfatória do que consumir uma "água normal". Na sequência, ao ingerir a bebida, as bolhas de ar provocam o paladar, dando a impressão de limpeza das papilas gustativas.

Mas será que a água gaseificada traz os mesmos benefícios da água sem gás? Será que ela não traz nenhum prejuízo à saúde?

O valor nutricional é igual?

A água gaseificada tem o mesmo valor nutricional da água comum. "A água com gás não é especial por nenhum motivo. Mas, para muitas pessoas que não gostam ou não têm o costume de beber água normal, pode ser mais atraente. Ainda mais quando misturada com frutas, que é melhor do que tomar suco", informa a nutricionista Mônica Beyruti, do Departamento de Nutrição da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica).

Faz mal para o estômago?

Em excesso, sim —assim como todos os outros líquidos que são gaseificados. "Eles provocam uma inflamação na mucosa, tanto do esôfago quanto do estômago, irritando o local de forma mais aguda", explica Vanessa Prado, gastroenterologista e cirurgiã do aparelho digestivo, de São Paulo.

"Para quem tem refluxo pode ser pior ainda, porque o gás acaba fermentando no estômago e prejudicando a digestão do alimento". Por isso, o ideal é consumir até 300 ml duas vezes na semana e, se possível, em pequenas doses ao longo do dia.

Dá mais saciedade?

Essa é uma falsa impressão, na realidade. Claro que ela causa um estufamento maior do que a água normal, mas beber qualquer líquido pode dar a sensação de saciedade — inclusive porque muitas vezes confundimos sede e fome.

Pode prejudicar os dentes?

Depende. O dióxido de carbono da água borbulhante é convertido em ácido carbônico quando se mistura com a saliva, diminuindo o nível de pH da boca. Isso pode interferir no processo de desmineralização e remineralização dos dentes, situação que aumenta o risco de sensibilidade dentária.

"Mas se a pessoa não consumir água com gás em excesso e não usá-la para fazer bochecho, não terá alterações", tranquiliza a dentista Andrea Anido, membro da Câmara Técnica de Dentística do Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo).

Caso não queira arriscar, uma dica é consumir a água com gás próximo às refeições, já que, quando comemos, a boca produz saliva adicional, e isso pode neutralizar os ácidos na superfície dos dentes.

Melhora o paladar?

Na verdade, é uma pegadinha sensorial. É comum recebermos um copinho de água com gás antes de experimentar cafés e vinhos com a justificativa de que esse tipo de líquido "limpa o paladar". Isso porque a água com gás, principalmente as mais gaseificadas, dão a percepção de adstringência. Assim, ao degustar bebidas como café ou vinho, elas irão parecer mais "macias". Mas isso só tende a acontecer depois do segundo gole.

