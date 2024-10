Ações da Spirit Airlines caem após notícia sobre possível recuperação judicial

(Reuters) - A Spirit Airlines está conversando com detentores de títulos sobre os termos de uma potencial recuperação judicial após o fracasso de sua fusão com a JetBlue Airways, noticiou o The Wall Street Journal nesta quinta-feira, levando as ações da empresa a despencarem 30% no pós-mercado.

A companhia aérea também está analisando como reestruturar seus balanços por meio de uma transação extrajudicial, embora as negociações recentes tenham sido mais centradas em chegar a um acordo com detentores de títulos e outros credores para embasar um pedido de recuperação judicial, disse o WSJ, citando fontes próximas ao assunto.

Esse pedido, se acontecer, não será iminente, de acordo com a reportagem.

Em resposta à reportagem, a Spirit apontou para a teleconferência da companhia sobre os resultados do segundo trimestre, onde o CEO, Ted Christie, afirmou que a empresa estava em negociações com os conselheiros de seus detentores de títulos para avaliar as dívidas com prazo de vencimento mais curto, em 2025 e 2026.

"Como essas conversas estão em andamento, não vamos entrar em detalhes ou responder a perguntas sobre este assunto, nem especular sobre possíveis resultados", disse Christie na ocasião, acrescentando que isso era uma prioridade e que a empresa estava focada em garantir o "melhor resultado para o negócio o mais rápido possível".

A notícia da potencial recuperação judicial vem meses após Christie dizer que a aérea não estava considerando o processo, conhecido como Chapter 11 nos Estados Unidos, e estava "animada" com seu plano criado após o acordo com a JetBlue fracassar.

Em março, a JetBlue e a Spirit cancelaram um acordo para fusão avaliado em 3,8 bilhões de dólares após um juiz norte-americano barrar o negócio em janeiro devido a preocupações com questões anticoncorrenciais.

Se o acordo vingasse, criaria a quinta maior companhia aérea dos EUA, dando à Spirit uma chance de sobrevivência em um momento no qual enfrenta dívidas e queima caixa.

(Reportagem de Ananya Mariam Rajesh em Bengaluru)