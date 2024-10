Vice-presidente do BCE diz ter expectativa de recuperação do crescimento na zona do euro

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento da zona do euro pode ser mais fraco no curto prazo do que o Banco Central Europeu espera, mas a recuperação deve ganhar ritmo depois, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quarta-feira.

"Esperamos que a recuperação se fortaleça ao longo do tempo, uma vez que o aumento da renda real e os efeitos em gradual atenuação da política monetária restritiva devem apoiar o consumo e o investimento", disse de Guindos em uma conferência.

Ele acrescentou que o aumento das exportações e a recuperação do crescimento da produtividade também podem impulsionar a economia.

(Por Balazs Koranyi)