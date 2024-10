Venezuela exigirá documentos válidos de cidadãos que vivem no exterior

A Venezuela exigirá que seus cidadãos no exterior apresentem documentos válidos para entrar no país, confirmou nesta quarta-feira (2) o ministro de Transporte, abandonando uma antiga normativa que permitia a entrada com passaportes vencidos ou cédula de identidade.

"O que pude saber através de canais oficiais é que o Estado venezuelano adotou algumas medidas para que todos os passageiros que venham à Venezuela venham com seus documentos válidos", disse o ministro Ramón Velásquez Araguayán à imprensa.

Até a semana passada, os venezuelanos podiam entrar em seu país com passaporte vencido, mas, desde a sexta-feira, as companhias aéreas no exterior começaram a divulgar informações sobre novas políticas de entrada "com aplicação imediata".

As autoridades não haviam se pronunciado sobre a decisão, que ocorre em meio à ruptura das relações diplomáticas com sete países da América Latina devido às críticas de seus governos à reeleição de Nicolás Maduro em julho, denunciada como fraude pela oposição.

As relações com os Estados Unidos também estão rompidas desde 2019.

"Os passageiros venezuelanos devem ter seu passaporte venezuelano válido no momento da viagem", informava um aviso virtual da companhia aérea Latam.

"Caso não possuam um passaporte venezuelano válido, deverão solicitar um 'Documento de Viagem' junto ao Consulado ou à Embaixada venezuelana acreditada no exterior e registrá-lo com a companhia aérea com pelo menos 72 horas de antecedência ao embarque", acrescentou a empresa brasileira-chilena.

A Latam também esclareceu que o governo venezuelano não permitirá a entrada de seus cidadãos com cédula de identidade venezuelana nem com passaportes de outros países nos casos de dupla nacionalidade.

Sem muitos detalhes, Velásquez Araguayán prometeu que consulados e embaixadas oferecerão "facilidades para que os venezuelanos e as venezuelanas que desejem retornar [...] possam contar com a atualização de seus documentos".

Nas redes sociais, usuários que possuem passaporte vencido e que vivem em países "sem embaixada" devido à ruptura das relações pediam mais informações ao Serviço de Imigração sobre como proceder.

