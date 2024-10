Veja quem são os candidatos à Prefeitura de São Luís em 2024

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, previsto para o dia 6 de outubro, e os candidatos na disputa pela Prefeitura de São Luís (MA) estão em plena campanha.

Confira a seguir quem são os concorrentes da capital maranhense nas Eleições 2024.

Dr Yglésio (PRTB)

Dr Yglésio (PRTB), candidato à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Yglésio Luciano Moyses Silva de Souza, 44, é deputado estadual do Maranhão. Médico e professor universitário, "Dr. Yglésio" começou a vida política em 2012, quando foi candidato a vereador da capital maranhense pelo PT.

Foi diretor do maior hospital de urgência do Maranhão. Ele chegou à Alema (Assembleia Legislativa do Maranhão) em 2018, com cerca de 40 mil votos. Antes, em 2014, disputou o mesmo cargo e conseguiu pouco mais de 16 mil votos, ficando com a suplência. No ano de 2013, assumiu a direção do Hospital Municipal Djalma Marques, maior hospital de urgência do Maranhão.

Seu candidato a vice-prefeito, o coronel Pereira, é do mesmo partido. Desde 2017, Yglésio saiu do PT, passou pelo PDT, Solidariedade, PROS e PSB. Yglésio atualmente concorre à Prefeitura de São Luís pelo PRTB.

Duarte Jr. (PSB)

Duarte (PSB), candidato à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Hildelis Silva Duarte Junior, 38, é formado em direito e já esteve na TV. Formado em direito, atuou como advogado e professor universitário. Além disso, fez parte do elenco do programa infantil Bianca & Cia, atração local apresentada por sua irmã caçula, Bruna Bianca Duarte.

Tentou se eleger prefeito em 2020. Duarte Jr. concorreu nas eleições de 2018 e foi eleito deputado estadual pelo PCdoB, com cerca de 65 mil votos. Em 2020, ele tentou se eleger prefeito de São Luís pela primeira vez, dessa vez pelo Republicanos, ficando em segundo lugar, com 44,47% dos votos no segundo turno.

É deputado federal pelo Maranhão. Ele chegou ao Congresso Nacional em 2022, pelo PSB, partido em que está até hoje. No pleito, ele recebeu 111.019 votos.

Eduardo Braide (PSD)

Eduardo Braide (PSD), candidato à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Atual prefeito de São Luís, Eduardo Braide, 48, concorre à reeleição. Ele é advogado, formado em direito pela UFMA (Universidade Federal do Maranhão).

Seu primeiro cargo eletivo foi de deputado estadual. Braide foi candidato do PSB a deputado federal em 2006 e a vereador de São Luís em 2008, não se elegendo em nenhum dos pleitos. Seu primeiro cargo eletivo foi de deputado estadual, em 2010, pelo PMN, sendo reeleito em 2014. Em 2016, ele concorreu à Prefeitura, chegando ao segundo turno, mas perdendo com 46,06% dos votos.

Chegou ao Congresso Nacional como deputado federal em 2018, com 189.843 votos. Em 2020, ele se candidatou a prefeito de São Luís, dessa vez pelo Podemos, e ganhou com 55,53% dos votos no segundo turno. Braide saiu do Podemos em 2022, se filiando ao PSD no mesmo ano.

Fábio Câmara (PDT)

Fábio Câmara (PDT), candidato à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Fábio Câmara, 52, é natural de São Luís e uma das lideranças do PDT na capital. Empresário, ele tem o ensino superior incompleto e é uma das lideranças do PDT (Partido Democrático Trabalhista) na capital maranhense.

Foi vereador duas vezes. Na cidade, já atuou no legislativo, sendo vereador duas vezes —uma delas ocupando temporariamente a cadeira de Ivaldo Rodrigues, em 2022. À época, Rodrigues precisou se ausentar da Câmara Municipal para tratar assuntos particulares.

Foi candidato a prefeito em 2016. Câmara também foi candidato à Prefeitura de São Luís em 2016, mas não foi eleito, ficando em quinto lugar, com 3,63% dos votos.

Flávia Alves (Solidariedade)

Flávia Alves (Solidariedade), candidata à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Flávia Alves, 42, é advogada e foi superintendente do Ibama em 2023. Ela é especialista em direito ambiental e constitucional e mestre em desenvolvimento regional.

A candidata trabalha com gestão ambiental. Foi conselheira do Conselho Nacional de Meio Ambiente e assessora de planejamento ambiental e urbano da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento do Maranhão. Ela também foi chefe da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís.

É a única candidata mulher. Flávia se lançou como candidata a deputada federal em 2022, mas não se elegeu. Ela é a única candidata mulher na corrida pela Prefeitura de São Luís.

Franklin (PSOL)

Franklin (PSOL), candidato à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Franklin Douglas Ferreira, 51, é natural de São Luís e formado em jornalismo e em direito. Ambas as formações foram pela UFMA (Universidade Federal do Maranhão). Ele faz parte do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais da universidade.

Já trabalhou como professor e apresentador. O candidato já trabalhou como professor universitário, apresentador de programas de rádio, assessor e gestor de políticas públicas. Ele fez parte de conselhos de controle social (trabalho, segurança alimentar, combate ao trabalho escravo, políticas e direitos das crianças/adolescentes) do semi-árido.

Já concorreu à Prefeitura de São Luís. Franklin já foi candidato a vereador de São Luís pelo PT, em 2004, mas não se elegeu. Ele também já concorreu à Prefeitura da capital maranhense, desta vez já pelo PSOL, mas também não foi eleito.

Saulo Arcangeli (PSTU)

Saulo Arcangeli (PSTU), candidato à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Saulo Arcangeli, 52, é formado em ciência da computação. Na UFMA (Universidade Federal do Maranhão), ele se interessou por movimentos sociais e passou a ser ativista.

Atualmente, é técnico administrativo do Ministério Público da União. Ele também atua como professor assistente do Departamento de Matemática e Informática da UEMA.

Já concorreu ao cargo de senador. Na política, Saulo concorreu ao cargo de senador nas eleições de 2022, mas não se elegeu. Ele teve 10.206 votos, 0,30% do total.

Wellington do Curso (Novo)

Wellington do Curso (Novo), candidato à Prefeitura de São Luís (MA) Imagem: Divulgação/ALEMA

Carlos Wellington de Castro Bezerra, 53, é empresário e ex-sargento das Forças Armadas. Ele é dono do Curso Wellington, um dos maiores cursinhos preparatórios do Maranhão.

Atualmente, é deputado estadual. Esse é o seu terceiro mandato na Alema, tendo sido eleito anteriormente em 2014, 2018 e 2022. Em 2010, ele também chegou a concorrer ao mesmo cargo, mas não foi eleito e permaneceu como suplente.

Além do Novo, Wellington tem passagens pelo PSL, PPS, PP, PSDB e PSC. Ele se candidatou a vereador e prefeito de São Luís em 2012 e 2016, respectivamente, mas não foi eleito. Na tentativa anterior de chegar à Prefeitura, ele ficou em terceiro lugar.