Veja quem são os candidatos a prefeito de Manaus em 2024

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro.

Confira abaixo quem são todos os candidatos à prefeitura de Manaus nas Eleições 2024:

Amom Mandel (Cidadania)

Amom Mandel foi o deputado mais jovem do Amazonas Imagem: Divulgação / Gabinete Amom Mandel

Nascido em Recife (PE), Amom se tornou o vereador mais jovem de Manaus, em 2020, aos 19 anos.

Hoje, aos 23, é deputado federal pelo Amazonas. Entre as plataformas em destaque no site do candidato está a denúncia contra merenda escolar feita com produtos vencidos em escolas e creches municipais, irregularidades nos contratos com empresas de ônibus e a luta contra os "fura-fila" da vacinação contra Covid-19.

Em 2022, aos 21 anos, Amom se tornou o deputado federal mais jovem e mais votado da história do estado, com 288 mil votos, 14,5%.

Capitão Alberto Neto (PL)

Capitão Alberto Neto, candidato do PL Imagem: Reprodução/Rede Amazônica

Alberto Neto, 42, foi eleito deputado federal na última eleição, em 2022, com mais de 107 mil votos.

Nascido em Fortaleza (CE), ele conta que se mudou para Manaus "buscando novos desafios". Estudou na capital, tornou-se sargento controlador de voo da Aeronáutica e, em seguida, policial militar.

David Almeida (Avante)

David Almeida (Avante) é o atual prefeito de Manaus Imagem: Reprodução / Instagram @davidalmeidaam

David, 55, é o atual prefeito de Manaus, cidade em que nasceu. Na juventude, foi vendedor, radialista, bancário, motorista e bilheteiro de aeroporto.

Em 1996, teve seu primeiro contato com a política, distribuindo santinhos, e se tornou candidato pela primeira vez em 2004, concorrendo a vereador.

Ganhou sua primeira eleição em 2006, quando foi eleito deputado estadual. Voltou a estudar e se formou em direito, permanecendo deputado até 2017, quando virou governador interino do Amazonas por quatro meses, após a cassação de José Melo.

Em 2020, foi eleito prefeito. Entre os feitos que David destaca em seu mandato estão o enfrentamento da pandemia de covid-19 e da maior seca e maior cheia da história do rio Negro.

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Gilberto Vasconcelos, candidato do PSTU Imagem: Reprodução/Instagram

Gilberto, 57, é professor de ensino fundamental. Ele concorre para diversos cargos desde 2004, sempre pelo PSTU, mas nunca foi eleito.

Presidente do partido no Amazonas, ele ingressou na atividade política através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), um "núcleo de resistência da ala progressista da Igreja Católica", que tinha como objetivo organizar o povo pobre da cidade e do campo para lutar contra as injustiças e a falta de democracia no país.

Foi operário, atendente dos Correios e militou no Sindicato dos Metalúrgicos, antes de cursar letras da Universidade Federal do Amazonas.

Marcelo Ramos (PT)

Marcelo Ramos chegou a ser vice-presidente da Câmara dos Deputados Imagem: Reprodução

O advogado e professor de direito, de 51 anos, se elegeu deputado federal pelo PR em 2018. Ele destaca sua ação na captação de oxigênio para o estado durante a pandemia e a defesa da competitividade do polo de informática de Manaus.

Foi eleito primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil em 2021, mas, em maio de 2022, foi destituído por Arthur Lira - em meio a uma confusão pela troca de partido, do PR para o PSD. Hoje, ele é filiado ao PT.

Roberto Cidade (União Brasil)

Roberto Cidade, candidato do União Brasil à prefeitura de Manaus Imagem: Reprodução/Instagram

Roberto, de 38 anos, é deputado estadual do Amazonas, em seu segundo mandato.

Nasceu em Manaus (AM) e é bacharel em Gestão Pública. Em 2016, aos 29 anos, concorreu à sua primeira eleição para o cargo de vereador na cidade, mas ficou como suplente.

Em 2018, foi eleito deputado estadual eleito pelo PV e, em 2020, se tornou presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o mais jovem a ocupar o cargo, aos 34 anos.

Ele está na posição até hoje e afirma que "conduziu votações de matérias essenciais, especialmente nos momentos mais críticos da pandemia, com a aprovação dos auxílios emergenciais e do auxílio estadual permanente."

Foi presidente estadual do Partido Verde de outubro de 2021 até março de 2022, quando se filiou ao União Brasil.

Wilker Barreto (Mobiliza)

Wilker Barreto em entrevista à TV A Crítica; ele é candidato pelo Mobiliza Imagem: Reprodução/TV A Crítica

Wilker, 48, é formado em Administração e Economia. Ele iniciou sua trajetória política como vereador em Manaus em 2009 e ficou na função por três mandatos. Entre 2015 e 2018, o administrador presidiu a Câmara Municipal de Manaus.

Foi eleito deputado estadual em 2022, "focado em proporcionar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos."

Agora, ao comentar suas plataformas na candidatura à prefeitura, ele destaca o incentivo a melhorias na "agricultura sustentável, educação de qualidade e infraestrutura e mobilidade."