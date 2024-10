Quem são os candidatos que irão disputar a Prefeitura de Curitiba em 2024

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, previsto para o dia 6 de outubro. Confira a seguir, em ordem alfabética, os candidatos que irão disputar a Prefeitura de Curitiba.

Cristina Graeml (PMB)

Cristina Graeml Imagem: Reprodução/Facebook

Cristina Reis Graeml, 54, é jornalista. Ela se formou na Universidade Federal do Paraná e trabalhou como repórter de televisão por 26 anos. Nos últimos anos, trabalhou em jornais como Gazeta do Povo e Jovem Pan.

É a primeira vez que Cristina Graeml concorre a um cargo público. Seu candidato a vice é o empresário Jairo Ferreira Filho (PMB).

Eduardo Pimentel (PSD)

Eduardo Pimentel Imagem: Reprodução/Instagram

Eduardo Pimentel Slaviero, 40, é o atual vice-prefeito da cidade. Ele é natural da capital paranaense e anteriormente ocupou o cargo de secretário de Estado das Cidades.

Na carreira política, foi diretor da Casa Civil do governo do Paraná. Também ocupou cargos de diretor na Fundação Cultural de Curitiba e nas Centrais de Abastecimento do Paraná e foi secretário municipal de Obras na capital.

Seu candidato a vice-prefeito é Paulo Martins (PL). A coligação que apoia Pimentel é composta pelo Novo, PL, MDB, Republicanos, Podemos, Avante e PRTB.

Felipe Bombardelli (PCO)

Felipe Bombardelli (PCO) Imagem: Reprodução

Felipe Gustavo Bombardelli, 34, é natural de Toledo (PR). Ele tem graduação em ciência da computação na Universidade Federal do Paraná.

É a primeira vez que ele disputa as eleições. Segundo o TSE, ele é estudante e bolsista. Seu candidato a vice-prefeito é o agente postal Paulo Costycha (PCO).

Luciano Ducci (PSB)

Luciano Ducci Imagem: Cleia Viana / Câmara dos Deputados

Luciano Ducci, 69, está na política desde 2004. É a segunda vez que concorre ao cargo máximo da administração municipal —a primeira foi em 2012, mas não foi eleito.

Em 2010, chegou a assumir a prefeitura após a denúncia de Beto Richa. Atualmente, ele ocupa o cargo de deputado federal. Ducci é formado em medicina e especialista em pediatria pela PUCPR.

Seu candidato a vice-prefeito é Goura Nataraj (PDT). A coligação que apoia Ducci é composta pelo PT, PC do B, PDT e PV.

Luizão Goulart (Solidariedade)

Luizão Goulart (Solidariedade) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Luiz Goularte Alves, 62, é natural de Jandaia do Sul (PR). É formado em filosofia e história pela Universidade Federal do Paraná.

Foi vereador e prefeito de Pinhais (PR). Ele trabalhou como professor por alguns anos e, em 1996, ocupou seu primeiro mandato político como vereador em Pinhais. Em 2008, foi eleito o prefeito da cidade e quatro anos depois, reeleito.

Em 2018, Luizão foi eleito deputado federal. Mas ele não se reelegeu em 2022. Seu candidato a vice-prefeito é Tiago Chico (Solidariedade).

Maria Victoria (PP)

Maria Victoria (PP) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Maria Victoria Borghetti Barros, 32, da ex-governadora do Paraná Cida Borghetti. Maria Victoria é natural de Maringá (PR) e filha de Borghetti e do deputado federal Ricardo Barros.

Ela se formou em turismo na Suíça. Também é pós-graduada em gestão pública e tem MBA em relações governamentais.

Ela se lançou na política pela primeira vez em 2014. Naquele ano, foi eleita deputada estadual, sendo reeleita em 2018 e 2022.

Em 2016, ela chegou a disputar a eleição para a Prefeitura, mas não foi eleita. Seu candidato a vice-prefeito é Walter Petruzziello (PP). A coligação que apoia sua candidatura conta com o PRD.

Ney Leprevost (União Brasil)

Ney Leprevost Imagem: Sandro Nascimento - 23.abr.2014/Alep

Ney Leprevost Neto, 51, já assumiu a pasta do esporte e turismo do Paraná. Natural da capital, ele é jornalista e administrador. Ele está na política desde 1996, quando foi eleito vereador da cidade e assumiu a pasta do esporte e turismo do Paraná.

Além de vereador, foi deputado estadual. Ney foi reeleito vereador em 2000 e 2004. Em 2006, disputou as eleições para deputado estadual e foi eleito, sendo reeleito em 2010 e 2014.

Sua candidata a vice-prefeita é Rosângela Moro (União Brasil). A coligação que apoia sua candidatura conta com o Agir e DC.

Professora Andrea Caldas (PSOL)

Professora Andrea Caldas (PSOL) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Andrea do Rocio Caldas, 55, é professora. Natural da capital, ela é professora da Universidade Federal do Paraná.

Foi conselheira municipal de educação. Caldas já presidiu o Forumdir (Fórum de Diretores das Faculdades de Educação da Universidades Públicas) e foi conselheira municipal de educação da cidade.

Essa não é a primeira eleição de Caldas. Em 2022, tentou ser deputada federal, mas não se elegeu. Sua candidata a vice-prefeita é Leticia Faria (PSOL). A coligação que apoia sua candidatura conta com a Rede Sustentabilidade.

Roberto Requião (Mobiliza)

Roberto Requião Imagem: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Roberto Requião de Mello e Silva, 83, é jornalista e bacharel em direito. Natural da capital, ele é jornalista pela PUCPR e bacharel em direito pela Universidade Federal do Paraná.

Foi o primeiro prefeito eleito na cidade depois da ditadura militar, em 1985. Requião também foi secretário de desenvolvimento urbano no Paraná, senador e governador do estado —o último, por três mandatos.

Em 2018, tentou reeleição para o Senado, mas não conseguiu. Em 2022, tentou ser novamente governador e não foi eleito. Seu candidato a vice-prefeito é Marcelo Henrique (Mobiliza).

Samuel de Mattos (PSTU)

Samuel de Mattos (PSTU) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Samuel de Mattos Figueiredo, 36, trabalha como carteiro. De Turvo (SC), Samuel é matemático e trabalha como carteiro dos Correios.

É a primeira vez que ele concorre às eleições como prefeito. Em 2020, ele foi candidato a vice. Em 2022, se lançou como candidato a deputado federal. Ele não foi eleito em nenhuma das vezes. Seu candidato a vice-prefeito é Leo Martinez (PSTU).