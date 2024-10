Veja quem são os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024

Do UOL, em São Paulo

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro. A seguir, confira a lista completa dos candidatos de 2024 para a Prefeitura de Belo Horizonte.

Bruno Engler (PL)

Bruno Engler (PL), candidato à Prefeitura de BH Imagem: Clarissa Barçante/ALMG

Bruno Engler, 26, é deputado estadual por Minas Gerais. Ele foi eleito em 2018 e assumiu o segundo mandato em 2023.

Está na política desde 2016, quando concorreu a vereador, ficando como suplente. Nos anos de atuação na Assembleia Legislativa foi autor de seis leis, incluindo a retirada de tomadas dos presídios e o congelamento do IPVA em 2022. Já disputou a prefeitura em 2020, mas não venceu.

É coordenador do Movimento Direita Minas. O movimento é "dedicado à retomada cultural e à promoção dos valores conservadores", segundo sua biografia na Assembleia Legislativa. Ele está se formando em gestão pública pela Anhanguera.

Carlos Viana (Podemos)

Senador Carlos Viana (PL-MG) Imagem: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Carlos Viana, 61, é jornalista formado pela UFMG. Ele tem pós-graduação em gestão estratégica de marketing pela mesma instituição. Atuou como representante da Lufthansa e passou por veículos como Rede Minas, TV Globo Minas, TV Record Minas, TV Alterosa e Rádio Itatiaia.

Em 2018, foi eleito senador por Minas Gerais. Foi seu primeiro cargo político, ao lado de Rodrigo Pacheco (PSD). Em 2022, filiado ao PL, Viana concorreu ao governo de Minas Gerais, ficando em terceiro lugar.

Duda Salabert (PDT)

Deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) Imagem: Zeca Ribeiro - 06.mar.2024/Câmara dos Deputados

Duda Salabert, 43, é formada em letras pela PUC Minas e já atuou como professora. Atualmente, estuda gestão pública na UEMG.

Foi a primeira pessoa transgênero a disputar uma vaga no Senado. A disputa foi em 2018, pelo PSOL, e ela obteve o 8º lugar, com 351.874 votos.

Já foi eleita vereadora e deputada federal. Em 2020, foi eleita vereadora de Belo Horizonte, sendo a mais votada da história da cidade, com 11,9% dos votos. Em 2022, Duda conquistou uma vaga como deputada federal, tornando-se uma das primeiras parlamentares trans da história do Brasil, ao lado de Erika Hilton (PSOL).

Fuad Noman (PSD)

Prefeito e candidato a reeleição de Belo Horizonte, Fuad Noman Imagem: Amira Hissa/PBH

Fuad Noman, 76, é o atual prefeito de Belo Horizonte. Formado em ciências econômicas pelo Centro Universitário de Brasília, tem uma longa trajetória no serviço público, iniciada como funcionário de carreira do Banco Central.

Foi secretário-executivo da Casa Civil durante o governo FHC. Também atuou como consultor do FMI (Fundo Monetário Internacional).

Em Minas Gerais, ocupou os cargos de secretário da Fazenda e de Transporte e Obras Públicas. Em 2020, chegou à prefeitura como vice de Alexandre Kalil e assumiu o cargo principal após a renúncia do então prefeito.

Gabriel Azevedo (MDB)

Gabriel Azevedo (MDB), candidato à prefeitura de BH Imagem: Karoline Barreto/CMBH

Gabriel Azevedo, 38, é o atual presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Advogado formado pela Faculdade de Direito Milton Campos, também possui graduação em comunicação pela PUC Minas, com formação em publicidade e jornalismo.

Além de sua atuação política, já foi professor de Direito. Em 2011, serviu como subsecretário da Juventude no governo de Antônio Anastasia (PSDB).

Foi eleito vereador. Ele foi eleito vereador pela primeira vez em 2016 e reeleito em 2020.

Indira Xavier (UP)

Indira Xavier (UP), candidata à prefeitura de BH Imagem: Reprodução/Redes sociais

Indira Xavier, 57, é militante de movimentos sociais. Ela nasceu em Maceió (AL) e atua como coordenadora do Movimento Olga e da Casa Tina Martins, organizações que defendem os direitos das mulheres e promovem políticas de habitação.

Foi candidata a deputada estadual e disputou o governo. Ela foi candidata a deputada estadual em 2006 e 2010 e disputou o governo de Minas Gerais em 2018, mas não foi eleita em nenhuma das ocasiões.

Lourdes Francisco (PCO)

Lourdes Francisco (PCO) Imagem: Divulgação/TSE

Lourdes Francisco, 63, é professora de ensino fundamental. Já concorreu ao cargo de vereadora em Grão Mogol (MG) em 2016, e ficou como suplente.

Disputou governo de Minas. Em 2022, Lourdes disputou o governo de Minas Gerais, mas não conseguiu se eleger.

Mauro Tramonte (Republicanos)

Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à prefeitura de BH Imagem: Reprodução/Redes sociais

Jornalista, Mauro Tramonte, 63, é apresentador do programa Balanço Geral (TV Record Minas) desde 2008. Ele também trabalhou como funcionário público e é formado em direito.

Disputou o cargo de vereador de Poços de Caldas (MG). A disputa foi em 2004, mas ele não se elegeu.

Em 2018, ele se candidatou a deputado estadual. Na disputa, ele foi o segundo parlamentar estadual mais votado do país no pleito. Em 2022, ele se reelegeu.

Rogério Correia (PT)

Rogério Correia (PT) Imagem: Reprodução/Facebook

Rogério Correia, 66, é professor e foi um dos fundadores do PT. Ele dá aula de matemática e física na rede estadual de ensino e é um dos fundadores do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação (Sind-UTE) e do PT.

Já foi vereador e deputado estadual. Correia já foi vereador de Belo Horizonte em três mandatos e deputado estadual em outros três.

Desde 2018, ocupa o cargo de deputado federal. Ele conquistou o cargo pela primeira vez naquele ano.

Wanderson Rocha (PSTU)

Wanderson Rocha, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PSTU Imagem: Reprodução/Instagram Wanderson Rocha

Wanderson Rocha, 49, é servidor público municipal. Além disso, é pedagogo formado pela UEMG e tem um mestrado em sociologia pela Universidade de Coimbra. Ele atua como professor na rede de ensino municipal de Belo Horizonte.

Já disputou diversas eleições. Filiado ao PSTU desde pelo menos 2020, Rocha já disputou diversas eleições, incluindo duas tentativas para vereador da capital mineira, além de candidaturas a deputado estadual, prefeito e deputado federal. Contudo, não conseguiu se eleger em nenhuma dessas ocasiões.