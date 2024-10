UE tem apoio suficiente para impor sobretaxa em veículos elétricos da China, dizem fontes

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - França, Grécia, Itália e Polônia votarão na sexta-feira a favor de tarifas de até 45% sobre as importações de veículos elétricos fabricados na China, segundo fontes. O apoio é suficiente para a aprovação da medida de proteção comercial, que pode gerar uma retaliação de Pequim.

A Comissão Europeia, que está conduzindo uma investigação sobre veículos elétricos fabricados na China, apresentou sua proposta de tarifas finais aos 27 Estados-membros da UE para uma votação prevista para sexta-feira.

O apoio é um impulso significativo para Bruxelas, que está conduzindo um de seus maiores casos comerciais de todos os tempos. Ainda não está claro como a principal economia da região e o maior produtor de automóveis, a Alemanha, votará.

De acordo com as regras da UE, a Comissão pode impor as tarifas pelos próximos cinco anos, a menos que uma maioria qualificada de 15 países da UE, representando 65% da população da UE, vote contra o plano.

França, Grécia, Itália e Polônia votarão a favor, disseram à Reuters autoridades e fontes desses países. Juntos, eles representam 39% da população da UE.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que lançou a investigação há um ano, disse que a UE precisa se proteger contra uma possível inundação de importações de veículos elétricos chineses baratos que se beneficiam de subsídios estatais.

A Comissão afirma que o emplacamento de veículos elétricos chineses aumentou de 3,5% do mercado da UE em 2020 para 27,2% no segundo trimestre deste ano e as marcas chinesas de 1,9% para 14,1%. A capacidade excedente de produção da China, de 3 milhões de veículos elétricos por ano, é o dobro do tamanho do mercado da UE, disse o bloco de países na terça-feira.

A indústria automotiva da UE geralmente se opõe às tarifas, principalmente as montadoras alemãs, que dependem da China para quase um terço de suas vendas.

Em movimentos vistos como uma retaliação contra a investigação de Bruxelas sobre os veículos elétricos, Pequim lançou este ano suas próprias investigações sobre as importações de conhaque, laticínios e produtos suínos da UE.

Se as tarifas forem implementadas, as montadoras chinesas terão que decidir se as absorvem no custo ou se aumentam seus preços para cobrir os bilhões de dólares em novos custos nas fronteiras europeias, em um momento em que a demanda interna está caindo. A perspectiva de tarifas estimulou algumas montadoras chinesas a investirem em fábricas na Europa, apesar dos custos mais altos de mão de obra e fabricação.

SUBSÍDIOS CHINESES "INSUPORTÁVEIS"

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na quarta-feira que o nível dos subsídios chineses é "insuportável".

"De modo geral, temos que proteger a igualdade de condições em todos os diferentes setores da nossa indústria", disse ele em Berlim.

O Ministério da Indústria e Comércio da República Tcheca, embora tenha se recusado a dizer como votará, disse que leva a sério as conclusões da Comissão sobre "as práticas injustas da China" e observou que EUA, Canadá, Turquia e Brasil já tomaram medidas de defesa comercial.

A posição da Espanha, que anteriormente apoiava as tarifas, não ficou clara depois que o primeiro-ministro Pedro Sanchez disse, em uma visita à China em setembro, que a UE deveria reconsiderar sua posição.

O chanceler alemão Olaf Scholz disse na quarta-feira que as negociações com a China devem continuar, mas seu país, que se absteve de uma votação sobre o assunto em julho, pode fazê-lo novamente devido a diferenças de opinião em seu governo tripartite.

"Uma guerra comercial com a China nos faria mais mal do que bem para uma indústria europeia chave e um setor crucial na Alemanha", disse o ministro das Finanças, Christian Lindner, na quarta-feira.

A Volkswagen pediu à Alemanha que votasse contra as tarifas, argumentando que elas não melhorarão a competitividade.

A Comissão poderia aprovar as tarifas com apoio de apenas quatro países. No entanto, o executivo da UE pode apresentar uma proposta alterada se quiser garantir um apoio maior.

O órgão executivo da UE afirmou que está disposto a continuar negociando uma alternativa às tarifas contra a China e que poderia reexaminar um compromisso de preço - envolvendo um preço mínimo de importação e, normalmente, um limite de volume - depois de ter rejeitado anteriormente os compromissos oferecidos pelas empresas chinesas.

Uma opção em negociação são os preços mínimos de importação calculados com base em critérios como a autonomia, o desempenho da bateria e o comprimento do veículo elétrico, além do fato de ele ter tração nas duas ou nas quatro rodas, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Uma alternativa é um compromisso de investimento na UE, com cotas para um período de transição.

As tarifas variam de 7,8% para a Tesla a 35,3% para a SAIC e outras empresas consideradas como não tendo cooperado com a investigação da UE. Essas tarifas se somam ao imposto de importação padrão da UE de 10% para carros.