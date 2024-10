SP bate novo recorde de temperatura nesta quarta-feira; Veja quando tempo vai mudar

A cidade de São Paulo registrou nesta quarta-feira, 2, um novo recorde de temperatura para este ano. Conforme medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na capital paulista indicaram um calor de 36,9°C na estação de monitoramento de Interlagos, na zona sul.

Antes, o dia mais quente em São Paulo, ao longo de 2024, tinha sido a quinta-feira passada, com 36,3°C de máxima - conforme as medições do Mirante de Santana. O índice foi atingido depois de uma sequência de outros recordes quebrados de forma consecutiva na terça e na quarta-feira.

A partir do final da tarde e durante a noite, a aproximação de uma frente fria a partir do litoral vai causar aumento de nuvens e rajadas de vento, diz o CGE. Mas não há previsão de chuva para a Grande São Paulo nesta quarta-feira.

A previsão é de que o tempo mude na quinta-feira, 3, com o avanço de uma frente fria, que pode causar nebulosidade, chuvas isoladas ao longo do dia e principalmente queda de temperatura: os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C, segundo o CGE e o Climatempo. A umidade relativa do ar ficará acima dos 60%.

O clima ameno deve continuar na sexta-feira, 4, com temperaturas entre 15°C e 20°C, e no sábado, 5, quando os termômetros devem variar entre 15°C e 23°C, segundo o Climatempo. No domingo, 6, o calor vai voltar: a previsão é de 15°C a 32°C.