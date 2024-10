S&P 500 fecha quase estável, com mercado à espera de mais dados de emprego e Oriente Médio em foco

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 encerrou quase estável nesta quarta-feira, com investidores nervosos em relação às tensões no Oriente Médio e à espera de mais dados de emprego nos Estados Unidos previstos para esta semana.

As ações da Nvidia subiram 1,6%, ajudando a elevar o setor de tecnologia do S&P 500. As ações da Tesla, no entanto, caíram 3,5% depois que a montadora divulgou entregas abaixo das estimativas no terceiro trimestre.

Investidores monitoraram as notícias do Oriente Médio depois que Israel e os EUA prometeram um retaliação após o ataque do Irã a Israel na terça-feira. O presidente norte-americano, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que não apoiaria nenhum ataque israelense às instalações nucleares do Irã em resposta ao seu ataque com mísseis e pediu a Israel que aja "proporcionalmente".

Dados divulgados mais cedo mostraram que a criação de vagas no setor privado dos EUA aumentou mais do que o esperado em setembro, mais uma evidência de que o mercado de trabalho não está se deteriorando. Investidores mantiveram no radar os dados de criação de vagas fora do setor agrícola de setembro, que serão divulgados na sexta-feira, e de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA, previstos para quinta-feira.

"Estamos perto dos picos históricos e sabemos que temos um Fed amigável. Antes de empurrarem as ações para outra rodada de novos picos, investidores querem ouvir alguns comentários positivos das empresas. As pessoas gostam do fato de que o Fed está bem 'dovish' e estão só esperando outro motivo para empurrar os preços para cima", disse Michael O'Rourke, estrategista-chefe de mercado da JonesTrading.

O Dow Jones teve variação positiva de 0,09%, a 42.196,52 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,01%, a 5.709,54 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação positiva de 0,08%, a 17.925,12 pontos.

As chances de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de novembro do Fed estão em 65,7%, acima dos 42,6% de uma semana atrás, segundo a ferramenta FedWatch da CME.