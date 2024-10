S&P 500 e Nasdaq atingem mínimas de duas semanas com cautela por tensões no Oriente Médio

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq eram negociados perto das mínimas de duas semanas nesta quarta-feira, com os investidores avaliando uma possível escalada nas tensões geopolíticas no Oriente Médio, enquanto uma pesquisa dissipou as preocupações sobre um rápido arrefecimento no mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Os mercados ficaram cautelosos quando Israel e os EUA prometeram contra-atacar depois que o Irã atacou Israel na terça-feira, após o que o S&P 500 e o Nasdaq registraram suas maiores quedas em um dia em quase um mês.

O Dow Jones ganhava 0,07%, para 42.175,03 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,24%, a 5.694,09 pontos e o Nasdaq Composite recuava 0,49%, para 17.825,69 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 estavam em baixa, enquanto as ações de energia atingiram um pico de mais de um mês e subiam 1,5%.

Os preços do petróleo subiam mais de 3%, já que os investidores precificavam possíveis interrupções no fornecimento do Oriente Médio. A Chevron e a Exxon Mobil tinham alta de mais de 1% cada.

As ações do setor de defesa, como a Lockheed Martin e a RTX, ficaram estáveis depois que o índice mais amplo do setor aeroespacial e de defesa do S&P 500 atingiu a máxima recorde na terça-feira.

"O sentimento é dominado pelo risco de escalada do conflito no Oriente Médio e há uma falta de informações sobre a intensidade da resposta israelense. É por isso que o mercado não está fazendo muita coisa", disse Jay Hatfield, gerente de portfólio da InfraCap.

O Índice de Volatilidade CBOE, o medidor de medo de Wall Street, pairava perto de uma máxima de três semanas e estava em 19,56.