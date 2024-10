Sobreviventes do furacão Helene tentam reconstruir suas vidas em meio a visitas de Biden e de Kamala

Por Karl Plume

ASHEVILLE, Carolina do Norte (Reuters) - Sobreviventes do furacão Helene estão sofrendo para reconstruir as suas vidas enquanto o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris visitam a região nesta quarta-feira para analisar os danos da tempestade que matou ao menos 162 pessoas no seu trajeto pelo sudeste dos EUA.

Muitos moradores nos Estados das Carolinas estavam sem água encanada quase uma semana após o furacão Helene atingir a Flórida na categoria 4. Cerca de 1,2 milhão de casas e empresas permaneciam sem energia na Geórgia e nas Carolinas nesta quarta-feira, segundo o Poweroutage.us.

Biden visitou as Carolinas do Norte e do Sul, incluindo um sobrevoo em Asheville, sede do Condado de Buncombe, na Carolina do Norte, onde pelo menos 57 pessoas morreram.

Kamala, em meio à campanha presidencial contra o ex-presidente republicano Donald Trump, visita a Geórgia nesta quarta-feira e a Carolina do Norte ainda esta semana, dois dos Estados mais afetados. Eles também estão entre os sete Estados decisivos nas eleições deste ano. Trump visitou a Geórgia na segunda-feira.

As visitas de autoridades importantes ocorrem conforme funcionários federais, estaduais e locais se preparam para o que o secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, disse ser um "esforço de vários bilhões de dólares" que durará anos.

O Helene chegou à Flórida na quinta-feira antes de atingir grande parte do sudeste dos EUA, incluindo a Geórgia e as Carolinas, causando inundações rápidas, destruindo casas e separando vítimas de suas famílias.

Por ora, as equipes de busca continuam vasculhando os destroços à procura de pessoas ainda desaparecidas e prestando ajuda no meio de estradas inundadas, pontes destruídas e linhas elétricas derrubadas.