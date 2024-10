Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra: conheça novos tablets Samsung com foco em IA

A Samsung lançou ontem (1°) novos tablets top de linha: Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra. Eles custam, respectivamente, R$ 8.999 e R$ 11.499, e incluem capa-teclado e a caneta inteligente S Pen, que permite fazer anotações e desenhos na tela.

O destaque dos aparelhos fica por conta da variedade de recursos de Inteligência Artificial (IA), alguns adaptados para telas grandes, e focados no uso para trabalho e estudos. Entre eles, estão: transcrição de reuniões, formatação automática de texto, resolução de equações matemáticas e tradução de PDFs.

O Tab S10+ é mais compacto, com tela e bateria menores; o Tab S10 Ultra é maior, com duas câmeras frontais, e consequentemente mais caro.

Como são os tablets S10+ e S10 Ultra

Telas antirreflexo. O S10+ tem 12,4 polegadas de tela e o S10 Ultra tem 14,6 polegadas (mesmos tamanhos das gerações anteriores).

Ambos contam com display Dynamic Amoled 2X com taxa de atualização de até 120 Hz (velocidade com que as animações são exibidas na tela; quanto maior o número, mais rápido o processo será).

A tecnologia antirreflexo é uma novidade neste ano. Ela melhora a visualização em ambientes iluminados. Vale notar que a Samsung eliminou da família o modelo menor, com tela de 11 polegadas.

Desempenho para rodar mais recursos com inteligência artificial. Os novos tablets foram projetados para executar internamente diferentes rotinas que utilizam IA. Ou seja, não dependem de um processamento de dados em servidores na nuvem e de conexão com a internet.

Pela primeira vez, a linha é equipada com um processador Mediatek, o Dimensity 9300+. Segundo a Samsung, ele tem um desempenho até 28% melhor que o do Snapdragon 8 Gen 2 presente no Galaxy Tab S9, tablet do ano passado.

Além disso, câmara de vapor está quase 50% maior, para evitar aquecimentos nos aparelhos. No Brasil, os dois novos modelos chegaram apenas na versão com 12GB de memória RAM e 512GB de armazenamento (expansível por cardão microSD).

Mais resistência. Os lançamentos estão mais resistentes com corpo inteiriço em alumínio reforçado Armor Aluminum, de acordo com a Samsung. Tanto os tablets quanto a S Pen são resistentes à água e à poeira IP68.

Baterias maiores. As baterias cresceram nos dois, com 10.090 mAh no S10+ e 11.200 mAh no S10 Ultra (o S9+ e S9 Ultra tinham 9.800 mAh e 10.880 mAh, respectivamente).

Câmeras. Os modelos contam com dois sensores traseiros: 13 MP (principal) e 8 MP (ultrawide).

A diferença é que, na frente, o S10+ tem apenas uma câmera (12MP) e o S10 Ultra tem duas (12 MP + 12 MP ultrawide). São bons conjuntos para um tablet, mas seguem os mesmos do S9+ e S9 Ultra, do ano passado.

Galaxy Tab S10+ Imagem: Divulgação

Tablets integrados ao pacote Galaxy AI

Os novos tablets são os primeiros da marca criados do zero para rodarem o sistema de inteligência artificial da Samsung: Galaxy AI. Entre os principais recursos estão:

Circule para Pesquisar: velho conhecido de quem usa celulares com Android para facilitar as buscas no Google. É possível circular, destacar ou tocar em uma imagem ou texto para saber mais. Se for uma equação matemática, ele ajuda você a resolver a tarefa. Também há a possibilidade de tradução instantânea de tudo que estiver sendo exibido na tela inteira do tablet naquele momento.

velho conhecido de quem usa celulares com Android para facilitar as buscas no Google. É possível circular, destacar ou tocar em uma imagem ou texto para saber mais. Se for uma equação matemática, ele ajuda você a resolver a tarefa. Também há a possibilidade de tradução instantânea de tudo que estiver sendo exibido na tela inteira do tablet naquele momento. Assistente Matemático: calculadora com opção manuscrita, para ser usada com S Pen, que dá resultados de contas simples e complexas em tempo real (processado dentro do dispositivo, sem depender de internet).

calculadora com opção manuscrita, para ser usada com S Pen, que dá resultados de contas simples e complexas em tempo real (processado dentro do dispositivo, sem depender de internet). Ajuda de Caligrafia: arruma a escrita, alinha palavras, decifra ilegíveis e melhora a leitura do que for anotado com a caneta com base no que o sistema reconhece que é melhor.

arruma a escrita, alinha palavras, decifra ilegíveis e melhora a leitura do que for anotado com a caneta com base no que o sistema reconhece que é melhor. Assistente de Desenho: a partir de simples rabiscos ou esboços, a inteligência artificial cria artes em diferentes estilos. Pode ser feito com a S Pen (mais preciso) ou mesmo com os dedos.

Recurso Sketch to Image cria artes diferentes a partir do mesmo esboço Imagem: Marcella Duarte/UOL

Assistente de Notas: organiza grandes blocos de texto corrido, como anotações de aulas ou reuniões. A inteligência artificial formata, coloca tópicos, faz correção ortográfica, resume e traduz. Também pode criar notas com base em gravações de áudio, com o recurso de transcrição, e traduzir textos de arquivos PDF, como um artigo científico ou slides.

organiza grandes blocos de texto corrido, como anotações de aulas ou reuniões. A inteligência artificial formata, coloca tópicos, faz correção ortográfica, resume e traduz. Também pode criar notas com base em gravações de áudio, com o recurso de transcrição, e traduzir textos de arquivos PDF, como um artigo científico ou slides. Tecla Galaxy AI: há uma tecla "Galaxy AI" na capa-teclado que acompanha os dispositivos, para acesso rápido aos recursos de inteligência artificial, como o Assistente de Notas, o Assistente de Desenho e o Circule para Pesquisar, que foram otimizados para a interface dos tablets.

há uma tecla "Galaxy AI" na capa-teclado que acompanha os dispositivos, para acesso rápido aos recursos de inteligência artificial, como o Assistente de Notas, o Assistente de Desenho e o Circule para Pesquisar, que foram otimizados para a interface dos tablets. Mapa 3D da casa: mostra uma visão completa de todos os cômodos e dispositivos conectados, para deixar mais fácil e intuitiva a gestão do SmartThings, aplicativo de casa inteligente da Samsung.

mostra uma visão completa de todos os cômodos e dispositivos conectados, para deixar mais fácil e intuitiva a gestão do SmartThings, aplicativo de casa inteligente da Samsung. Realçador de diálogos: para uma experiência mais imersiva em apps de streaming, aliada à tela de alta qualidade.

Preços e disponibilidade

A nova linha de tablets está venda até o dia 20 de outubro nos varejistas e nos canais da Samsung (10% de desconto à vista). Ambos chegam em uma nova cor cinza. Os valores são:

Galaxy Tab S10+ : 12GB RAM + 512GB armazenamento interno: R$ 8.999

: 12GB RAM + 512GB armazenamento interno: R$ 8.999 Galaxy Tab S10 Ultra: 12GB RAM + 512GB armazenamento interno: R$ 11.499

A Samsung também lançou no mesmo evento seu novo smartphone Galaxy S24 FE, com preços entre R$ 5.499 (256 GB) e R$ 6.999 (512 GB).

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.