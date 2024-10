Voto em papel? Saiba o que acontece se a urna quebrar ou faltar luz

No próximo domingo (6), data do primeiro turno das Eleições 2024, problemas podem acontecer na hora da votação. Para isso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) criou procedimentos de contingência para serem adotados em caso de adversidades.

O que acontece se a urna quebrar durante a votação?

O primeiro procedimento de contingência indicado é o simples ato de desligar e religar a urna eletrônica. Em caso de falha, a presidente ou o presidente da mesa, diante dos fiscais presentes, deverá desligar e religar o aparelho, digitando o código de reinício da votação. De acordo com o TSE, reiniciar urnas não altera informações já gravadas em cartões de memória.

Caso o problema persista, o próximo passo é reposicionar o cartão de memória. Cada urna eletrônica tem dois cartões de memória: um interno e outro externo. O procedimento de reposicionar o cartão externo requer a reposição de lacre com as devidas assinaturas.

Se o reposicionamento não for suficiente, será necessário substituir o cartão de memória externo. Esse passo consiste no desligamento da urna e na substituição da peça danificada por um cartão de memória de contingência. Ao ser ligada novamente, a urna deve detectar automaticamente a existência do cartão de contingência e tentar sincronizar o conteúdo do cartão de memória interno com o novo cartão externo.

Se o problema não for o cartão de memória, será necessário substituir a urna defeituosa por uma de contingência. Nesse caso, a nova urna recebe o cartão de memória externo da defeituosa. Ao ser ligada, o cartão externo sincroniza com o interno, sem risco de perda de qualquer informação, como por exemplo os votos já computados pelos eleitores. Então, o equipamento com defeito deverá ser enviado ao local designado pela juíza ou pelo juiz eleitoral.

Por fim, caso todas as medidas mencionadas sejam tomadas e o problema não seja resolvido, a votação deverá acontecer em cédulas de papel até o encerramento. De acordo com o TSE, serão usados os seguintes materiais: cédulas oficiais de uso contingente, urna de lona lacrada e lacre para ser colado na fenda da urna de lona após o encerramento da votação. Uma vez iniciada a votação por cédulas, o processo eletrônico de votação não poderá ser retomado na mesma seção eleitoral.

E se faltar luz?

Em caso de falta de energia elétrica, a votação não será prejudicada. As urnas eletrônicas contam com bateria para aguentar até 12 horas de funcionamento — ou seja, um prazo ainda maior do que o período total de votação, que são nove horas.