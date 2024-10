Quem são os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro nas Eleições 2024?

O Rio de Janeiro tem nove candidatos a prefeito nas Eleições 2024, que vão acontecer no dia 6 de outubro. A seguir, conheça todos eles, em ordem alfabética.

Alexandre Ramagem (PL)

Alexandre Ramagem vai disputar a eleição municipal Imagem: Gilmar Félix/Câmara dos Deputados

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), 51, foi eleito em 2022 após somar 59.170 votos. Ele é aliado de Jair Bolsonaro (PL) e foi nomeado chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) na gestão do ex-presidente. O lançamento da pré-candidatura aconteceu em março.

Ramagem era delegado da Polícia Federal quando se aliou a Jair Bolsonaro. A aproximação aconteceu ainda na campanha eleitoral de 2018. Agora, o ex-presidente vai apoiá-lo no pleito municipal.

Em janeiro deste ano, o ex-diretor da Abin foi alvo de uma operação da PF. A operação aprofundou a investigação sobre o uso de um programa espião comprado pela agência que permitia o monitoramento da localização de pessoas, sem autorização judicial.

Carol Sponza (Novo)

Carol Sponza é candidata a prefeita no Rio de Janeiro pelo Novo Imagem: Divulgação/Novo

Carol Sponza (Novo-RJ), 45, é carioca e advogada especializada em direito regulatório. Ela é diretora jurídica do Partido Novo e foi candidata a deputada federal em 2022, quando recebeu 24.984 votos.

Tem mestrado e dois filhos. Sponza tem mestrado em políticas públicas pela Hertie School of Governance (Alemanha) e pós em Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises. Ela tem dois filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 2 anos.

Seu candidato a vice é Alexandre Popó (Novo). Ele é empresário do ramo da tecnologia.

Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia deve ser o candidato do PSTU Imagem: Romerito Pontes/PSTU

Cyro Garcia, 69, foi fundador do PT, da CUT, da Conlutas e do PSTU. Ele é ex-bancário, historiador, professor e político.

Garcia foi presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de 1988 a 1991. Em 1993, foi deputado federal por dez meses, como suplente de Jamil Haddad.

É formado em direito e já foi candidato a governador. Garcia é formado em direito pela UFRJ e tem mestrado e doutorado em história pela UFF. Em 2022, foi candidato ao governo do Rio e somou 12.627 votos.

Eduardo Paes (PSD)

Eduardo Paes busca a reeleição em outubro Imagem: Reprodução/Instagram

Atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, 54, tentará a reeleição em outubro. Em 2020, Paes superou Marcelo Crivella (Republicanos) no segundo turno do pleito.

Formado em direito pela PUC-Rio, Paes iniciou a sua trajetória política em 1993. Ele foi eleito vereador e deputado federal e, em 2006, foi derrotado na eleição para o governo estadual.

A chegada à Prefeitura do Rio aconteceu em 2009, onde permaneceu até 2016. A reeleição em 2012 veio no primeiro turno, com 64% dos votos. O político busca chegar ao seu quarto mandato como prefeito da capital fluminense. Paes está no PSD desde maio de 2021.

Henrique Simonard (PCO)

Henrique Simonard é candidato pelo PCO Imagem: Divulgação/PCO

Henrique Simonard (PCO-RJ), 26, é estudante de geografia. Ele estuda na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e trabalha como redator do Diário Causa Operária.

Já foi candidato a prefeito. Em 2020, também foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, e já foi candidato a deputado federal.

Propõe redução da carga horária de trabalho. Propostas de Simonard incluem redução da carga horária semanal de trabalho, aumento das moradias populares e o fim das polícias e da Guarda Municipal.

Juliete Pantoja (UP)

Juliete Pantoja será candidata pelo Unidade Popular Imagem: Reprodução/Instagram

A UP (Unidade Popular) definiu Juliete Pantoja Alves, 34, como pré-candidata para a eleição. Pantoja também participou do pleito em 2022, quando foi candidata ao governo do Rio.

Trabalha como educadora e é coordenadora do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas). Paralelamente, ela também teve atuação na Aerj (Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro). Entre as suas principais pautas está a luta pelo acesso à moradia.

Entrou na política aos 15 anos. Nascida em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Juliete entrou na política aos 15 anos, quando começou a atuar na Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro.

Marcelo Queiroz (PP)

Marcelo Queiroz deve concorrer ao pleito Imagem: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Já foi deputado estadual, federal e vereador. Marcelo Queiroz, 39, é formado em direito e foi eleito deputado federal nas eleições de 2022, quando somou 73.728 votos. O início da trajetória política aconteceu em 2012, ano em que foi vereador no Rio. Em 2018, Queiroz assumiu o mandato de deputado estadual. O político também exerceu funções na gestão municipal: secretário de Administração (2015) e Meio Ambiente (2019).

Na vida acadêmica, Marcelo é pós-graduado em direito fiscal pela PUC-Rio. Também tem pós em gerência e gestão de projetos pela UFRJ. Em 2021, finalizou o mestrado em economia pelo IBMEC-RJ.

Pela gestão estadual, em 2020, assumiu a secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Atualmente, ele é o presidente da Comissão de Cultura do parlamento.

Rodrigo Amorim (União)

Rodrigo Amorim, pré-candidato à prefeitura do Rio Imagem: Divulgação

Rodrigo Amorim, 45, é advogado e está no seu segundo mandato de deputado estadual. Ele é pós-graduado em direito do trabalho e legislação social, com especialização em direito da saúde. Em 2016, ele foi candidato a vice-prefeito do Rio na chapa com Flávio Bolsonaro (PL). Dois anos depois, Amorim foi o deputado estadual mais votado, somando, à época, mais de 140 mil votos. Em 2022, Rodrigo foi reeleito com 47 mil votos.

Amorim ganhou notoriedade na campanha à Alerj em 2018. Na ocasião, junto com o então candidato a deputado federal Daniel Silveira, ele quebrou uma placa de homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros em março daquele ano.

Amorim foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ). A condenação foi por violência política de gênero contra a vereadora de Niterói Benny Briolli (PSOL) nesta semana. O parlamentar vai recorrer.

Tarcísio Motta (PSOL)

Tarcísio Motta (PSOL) vai concorrer ao pleito Imagem: Divulgação

Tarcísio Motta, 49, foi eleito deputado federal em 2022. Com 159.928 votos, ele foi o 6º deputado mais bem votado do Rio.

Foi eleito vereador duas vezes, 2016 e 2020. Em 2020, foi o candidato com o maior número de votos, somando 86.243. Ele ainda lançou candidaturas ao governo do estado em duas ocasiões: 2014 e 2018.

Antes de entrar na vida política, foi professor e servidor público. Na vida acadêmica, é formado em história pela UFRJ e tem mestrado e doutorado no currículo, ambos na mesma instituição.