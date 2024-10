Eleições 2024: quem são os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre?

Os eleitores de Porto Alegre vão às urnas neste domingo (6) para escolherem o prefeito que vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. As urnas estarão abertas das 8h às 17h.

Abaixo, conheça um pouco mais sobre cada um dos candidatos em Porto Alegre nas Eleições 2024:

Carlos Alan (PRTB)

Carlos Alan, candidato a prefeito de Porto Alegre pelo PRTB Imagem: Reprodução/Instagram @carlosalan00

Carlos Alan, 43, é candidato a prefeito de Porto Alegre pela primeira vez. Em 2022, ele tentou candidatura como deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, mas não foi eleito.

CEO de empresa de tecnologia. De acordo com as redes sociais de Alan, ele também é estudante de Direito e Gestão Comercial.

"Conservador, cristão e maçom". Candidato diz ser "contra ideologia de gênero" e "defensor do desenvolvimento econômico" em texto no Instagram.

Cesar Pontes (PCO)

Cesar Pontes é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PCO Imagem: Divulgação

César Pontes, 67, tenta pela primeira vez a candidatura como prefeito de Porto Alegre. Ele nasceu em Curitiba e é aposentado.

Candidato é formado em História pela PUC-RS. Pontes foi professor em escolas particulares e só foi se envolver em política por volta de 2006.

"Nosso projeto é fazer com que a população governe". Candidato fez declaração ao Correio do Povo, na qual também explicou que o PCO é "um partido comunista, que tem por objetivo imediato, justamente, politizar os trabalhadores e a população em geral para que eles se organizem".

Fabiana Sanguiné (PSTU)

Fabiana Sanguiné é candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSTU Imagem: Divulgação/PSTU

Fabiana Sanguiné, 47, é candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSTU. Ela tentou candidatura, em 2022, como senadora pelo Rio Grande do Sul, mas não foi eleita.

Candidata é técnica de enfermagem e trabalha no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas desde 2011.

Propostas incluem "reconstuir a cidade de verdade para os trabalhadores". Sanguiné destaca as medidas para reduzir os impactos dos eventos climáticos.

Felipe Camozzato (Novo)

Felipe Camozzato é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Novo Imagem: Facebook/Felipe Camozzato

Felipe Camozzato, 36, é o candidato à prefeitura de Porto Alegre do Novo, partido no qual ele ajudou a fundar. Em 2016, ele foi eleito vereador da capital com 10.488 votos.

Candidato é fomado em Administração e Especialista em Finanças pela UFRGS. Ele também é pós-graduado em Liderança Competitiva Global pela Georgetown University (EUA).

Em 2020, ele foi reeleito vereador em Porto Alegre com 14.279 votos. Já em 2022, Camozzato foi eleito como deputado estadual pela primeira vez.

Juliana Brizola (PDT)

Juliana Brizola é candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PDT Imagem: Divulgação/PDT RS

Juliana Brizola, 49, é candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo PDT. Ela é neta de Leonel Brizola, um dos mais destacados líderes nacionalistas do Brasil.

Candidata é formada em Direito e mestre em Ciências Criminais. Ela já foi vereadora de Porto Alegre (2009 - 2012) e deputada estadual do Rio Grande do Sul (2011 - 2023).

Propostas de Brizola envolvem educação "de ponta", além de políticas de apoio às mulheres e ações para o desenvolvimento econômico sustentável.

Luciano do MLB (Unidade Popular)

Luciano do MLB é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo UP (Unidade Popular) Imagem: Reprodução/Instagram @lucianodomlb.up

Luciano do MLB, 44, é o candidato à prefeitura de Porto Alegre pelo partido UP (Unidade Popular). Ele tentou candidatura como vereador em 2020, mas não foi eleito.

Candidato disse que perdeu tudo nas enchentes que atingiram Porto Alegre. No site oficial da campanha, ele afirma que a campanha dele oferece "uma verdadeira alternativa popular e socialista".

Ele afirma ter coordenado ocupações na cidade, como a Lanceiros Negros e a Sepé Tiaraju. Candidato disse ainda ter ajudado as vítimas nas enchentes.

Maria do Rosário (PT)

Maria do Rosário é candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PT Imagem: Bruno Santos/Folhapress

Maria do Rosário, 57, é candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PT. Ela é deputada federal no Rio Grande do Sul e ex-ministra dos Direitos Humanos em 2011, no governo de Dilma Rousseff (PT), sendo primeira mulher a ocupar a pasta.

Ela é formada em Pedagogia pela UFRGS. Candidata também é mestre em Educação e Violência Infantil e doutoranda em Ciência Política.

Ela é filiada ao PT desde 1994 e foi eleita deputada estadual em 1998. Em 2002, elegeu-se pela primeira vez deputada federal, sendo reeleita em 2006, 2010 e 2014.

Em 2014, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não a estupraria porque ela não "merecia". A parlamentar o processou por incitação ao estupro. Já Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 10 mil em danos morais pela mesma ofensa e precisou pedir desculpas publicamente.

Sebastião Melo (MDB)

Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre é candidato à reeleição Imagem: Alex Rocha - 30.jun.24/PMPA

Atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo tenta reeleição pelo MDB. Elegeu foi vereador e deputado estadual.

Ele é advogado, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Melo também já conselheiro estadual da OAB do Rio Grande do Sul.

Orçamento para "melhoria no sistema contra cheias" não recebeu recursos. Após enchente que afetou Porto Alegre neste ano, o Portal da Transparência revelou que no ano passado o item não recebeu recurso. Secretaria Municipal de Comunicação, da gestão de Sebastião Melo, argumentou que investiu na proteção a enchentes por meio de outras áreas.