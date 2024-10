Que horas começa o debate da Globo para prefeito de SP?

Do UOL, Em São Paulo

O debate da TV Globo para os candidatos à Prefeitura de São Paulo será realizado nesta quinta-feira (3), por volta das 22h, após a exibição da novela 'Mania de Você'.

O encontro será mediado por Cesar Tralli. Foram convidados os seguintes candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB).

Transmissão ao vivo

O evento será exibido ao vivo pela TV Globo, com transmissões simultâneas na GloboNews, no portal g1 e também no Globoplay.

Será possível acompanhar em diferentes plataformas, tanto na televisão quanto online, ampliando o alcance da audiência.

Formato do debate

O debate terá quatro blocos de confrontos diretos entre os candidatos. No primeiro e no terceiro, os adversários poderão fazer perguntas com temas livres. Primeiro, será sorteado quem fará a pergunta.

Já o segundo e o quarto bloco serão com temas específicos. O mediador sorteará em uma urna o tema das perguntas que devem ser feitas.

Os candidatos terão 40 segundos para fazer as perguntas e um minuto e 40 segundos para a resposta. As regras dão direito ainda para um minuto e 15 segundos para réplica e um minuto para tréplica. Ao final do quarto bloco, cada candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais.