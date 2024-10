'Quando você perde, te jogam para baixo', diz Endrick após derrota para o Lille

O atacante brasileiro Endrick rebateu as críticas após disputar sua primeira partida como titular do Real Madrid, nesta quarta-feira (2), uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Lille fora de casa pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

"Futebol é isso: você pode fazer um gol hoje, e todo mundo te exalta, mas quando você perde, te jogam lá para baixo. Isso aconteceu comigo há muito tempo, quando estava no Palmeiras. Então aprendi a não ver", disse à TNT Sports o jogador de 18 anos, que foi substituído por Kylian Mbappé após quase uma hora de jogo.

"Só sigo os conselhos do meu treinador e dos meus companheiros. O que importa é isso. De quem vem de fora, nada me importa", acrescentou o jovem jogador nas redes sociais sobre a pressão de defender as cores do Real Madrid e os comentários que recebe.

Habitual reserva de Carlo Ancelotti em seus primeiros meses no Real Madrid, o ex-jogador do Palmeiras teve finalmente a oportunidade de começar como titular, mas não foi o melhor dia para a sua equipe, dominada por um ousado Lille.

Endrick teve uma boa chance, uma arrancada em que esbarrou na defesa do goleiro adversário e recebeu um cartão amarelo por uma entrada dura.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de jogar desde o início. Infelizmente não saímos com a vitória, mas a cabeça está no próximo jogo, porque é uma temporada muito longa. Temos que trabalhar cada vez mais para ganhar as partidas, então é isso que vamos fazer a partir da próxima", concluiu.

