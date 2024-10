Para brincar, explorar e aprender: 15 presentes para crianças de até 3 anos

O Guia de Compras UOL selecionou 15 opções de presente para bebês e crianças, com brinquedos recomendados para diferentes fases, desde recém-nascidos até os três anos.

A lista inclui presentes para desenvolver habilidades dos pequenos. Também escolhemos brinquedos com estímulos sonoros, blocos para montar e mesinha de atividades. Tudo para que os bebês e crianças possam explorar e aprender sobre o mundo à volta deles. Confira a seleção e a idade recomendada para cada produto.

Este livrinho apresenta os números de um a cem de forma divertida, com animais fofos, doces saborosos e objetos fantásticos

Idade recomendada: um a dois anos

Este livrinho permite que as crianças tracem os percursos em relevo com os dedos e observem as imagens em preto e branco;

Já que a visão do bebê não está totalmente desenvolvida nos primeiros meses, eles se sentem atraídos por ilustrações em preto e branco ou de alto contraste, que ajudam a estimular a concentração visuaI

Idade recomendada: a partir de recém-nascido.

Este brinquedo tem dez partes coloridas para empilhar; ajuda a desenvolver habilidades motoras finas dos bebês

É possível combinar as partes para formar bolas e brincar de rolar

Idade recomendada: de seis a 36 meses

Este caranguejo de brinquedo fica andando de um lado para o outro e tem sensor de obstáculos

Pode funcionar com ou sem música

Idade recomendada: acima de 3 anos

Esta mesinha estimula a coordenação motora dos bebês, com blocos didáticos para o aprendizado de formas e cores

Idade recomendada: maiores de um ano

Este brinquedo de girafinha tem quatro blocos com bichos e funciona com três pilhas tipo botão (inclusas)

Idade recomendada: maiores de três anos (contém partes pequenas)

Este tapete para bebê inclui uma barra de brinquedos que ficam pendurados para que o bebê os alcance com as mãoss

Vem com piano musical para ser tocado com os pés

Idade recomendada: a partir de dois meses

Este livro de pano é feito de cetim e possui cores vivas para atrair as crianças

Apresenta o som de animais domésticos com ilustrações

Idade recomendada: de recém-nascido até dois anos

Este brinquedo de pelúcia para pendurar em carrinho de bebê ajuda a desenvolver a coordenação da mão e estimula a visão, com cores vibrantes

Este brinquedo musical estimula a coordenação motora do bebê e o contato com instrumentos musicais

Idade recomendada: maiores de seis meses

Este balde inclui dez blocos coloridos para organizar, empilhar e soltar

Idade recomendada: maiores de seis meses

Este brinquedo tem hastes flexíveis para o bebê morder; é livre de BPA e ftalatos

Idade recomendada: maiores de três meses

Este brinquedo que imita um controle de videogame apresenta formas, cores, o alfabeto e números para os pequenos; requer pilhas já inclusas

Idade recomendada: seis meses a dois anos

Este tapete emborrachado acompanha uma sacola para transporte e tem dois lados estampados, com desenhos para brincar

Medidas: 1,5 m x 2 m

Esta cachorrinha de brinquedo estimula o desenvolvimento dos bebês, que podem pressionar as mãos, o pé, o coração e o ouvido para escutar cores, partes do corpo e mais.

Idade recomendada: seis a 36 meses

