Polícia dinamarquesa prende três suecos por dupla explosão perto da embaixada israelense

Três jovens suecos foram presos nesta quarta-feira (2) suspeitos de conexão com a dupla explosão perto da embaixada israelense na Dinamarca, enquanto a Suécia está investigando o tiroteio de terça-feira (1°) na embaixada israelense em Estocolmo, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio.

Com informações de Ottilia Férey, correspondente da RFI na Escandinávia

Duas explosões ocorreram na madrugada de quarta-feira nas proximidades da embaixada israelense na Dinamarca, em um bairro nobre de Copenhague. As deflagrações foram provavelmente causadas por granadas lançadas, de acordo com a polícia local.

O incidente ocorre depois que a embaixada israelense em Estocolmo, na Suécia, também foi alvo de tiros no dia anterior. Um homem foi preso na capital dinamarquesa e outros dois a bordo de um trem na estação central.

Três suecos, com idades entre 15 e 20 anos, foram detidos em conexão com a investigação, disse o oficial da polícia de Copenhague, Jens Jespersen, em uma coletiva de imprensa.

A equipe de segurança da embaixada ouviu as explosões por volta das 3h20 da madrugada, horário local. A escola judaica próxima foi fechada durante todo o dia. De acordo com a polícia dinamarquesa, ainda é muito cedo para especular sobre possíveis motivos.

No dia anterior, quando tiros foram disparados contra a embaixada israelense em Estocolmo, impactos de balas foram vistos no prédio. Ninguém foi preso ainda, mas a polícia sueca está contando com várias câmeras de vigilância para encontrar os autores do crime.

Não foi a primeira vez

Essa não é a primeira vez que a embaixada israelense é alvo de ataques em Estocolmo. Em fevereiro passado, uma granada foi encontrada nas dependências do prédio, o que o embaixador israelense descreveu como uma tentativa de ataque. E em maio, tiros foram disparados do lado de fora da embaixada.

Os serviços de inteligência suecos afirmaram no final de maio que o Irã estava recrutando membros de gangues criminosas suecas para realizar "atos de violência" contra Israel, o que Teerã negou.

As autoridades também registraram um aumento no número de atos antissemitas na Suécia desde o início do conflito na Faixa de Gaza.

Na Alemanha, houve cenas de alegria em reação ao ataque de mísseis iranianos contra Israel. A ministra do Interior, Nancy Faeser, disse estar "profundamente preocupada" com essas manifestações espontâneas e prometeu uma resposta firme da polícia e do judiciário.