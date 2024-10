Podemos celebrar convivência muito mais harmoniosa com outros poderes, diz Barroso

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), citou uma "convivência muito mais harmoniosa" com os outros Poderes como uma das conquistas da sua gestão na Corte.

"Conseguimos avançar na questão do orçamento, estamos avançando com a participação decisiva do ministro Flávio Dino", afirmou.

Barroso também disse que o Supremo aumentou em 20% o número de decisões colegiadas. No último sábado, ele completou um ano na presidência do Supremo e fez um balanço do período no início da sessão plenária de hoje.