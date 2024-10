PIB da Rússia do 1º semestre de 2024 é revisado de 4,6% para 4,7% ao ano

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia avançou 4,7% ao ano no primeiro semestre deste ano, afirma a Rosstat, escritório de estatística do governo russo. O crescimento foi levemente maior do que o projetado anteriormente, de 4,6% ao ano.

Além disso, a Rosstat revisou a estimativa de crescimento do PIB no segundo trimestre de 2024 de 4% para 4,1% ao ano, e confirmou a leitura do primeiro trimestre, em 5,4% ao ano.