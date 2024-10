Pesquisa Idea mostra empate técnico entre Nunes, Boulos e Marçal em SP

Do UOL, em São Paulo

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) aparecem empatados tecnicamente na liderança da disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, conforme pesquisa do Instituto Idea divulgada nesta quarta-feira (2). O levantamento foi encomendado pela rede ISTV.

O que aconteceu

Nunes tem 26%, Boulos, 25%, e Marçal, 22% das intenções de voto. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão empatados tecnicamente.

Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo) e José Luiz Datena (PSDB) aparecem em seguida, também em situação de empate técnico. A deputada federal alcança 8%, a economista tem 5%, e o apresentador, 4%.

Demais candidatos não somam 1%. Brancos e nulos somam 4%, e indecisos, 6%. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Veja resultado completo

Ricardo Nunes (MDB): 26%

26% Guilherme Boulos (PSOL): 25%

25% Pablo Marçal (PRTB): 22%

22% Tabata Amaral (PSB): 8%

8% Marina Helena (Novo): 5%

5% José Luiz Datena (PSDB): 4%

4% Bebeto Haddad (DC): 0,2%

0,2% Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

0,1% João Pimenta (PCO): 0,1%

0,1% Ricardo Senese (UP): 0,1%

0,1% Branco/Nulo: 4%

4% Indecisos: 6%

Simulações de segundo turno

Nunes vence Boulos e Marçal nas simulações. Já a simulação de enfrentamento entre os candidatos do PSOL e do PRTB mostra que Boulos ganha.

Veja abaixo:

Cenário 1 - Ricardo Nunes x Guilherme Boulos

Ricardo Nunes (MDB): 54%

54% Guilherme Boulos (PSOL): 33%

33% Ninguém/Branco/Nulo: 7%

7% Indecisos: 6%

Cenário 2 - Guilherme Boulos x Pablo Marçal

Guilherme Boulos (PSOL): 45%

45% Pablo Marçal (PRTB): 35%

35% Ninguém/Branco/Nulo: 7%

7% Indecisos: 14%

Cenário 3 - Ricardo Nunes x Pablo Marçal

Ricardo Nunes (MDB): 55%

55% Pablo Marçal (PRTB): 27%

27% Ninguém/Branco/Nulo: 8%

8% Indecisos: 10%

Marçal é o candidato mais rejeitado

A pesquisa também questionou quais candidatos os eleitores mais rejeitam. Veja:

Pablo Marçal (PRTB): 36%

36% Guilherme Boulos (PSOL): 32%

32% José Luiz Datena (PSDB): 27%

27% Ricardo Nunes (MDB): 15%

15% Tabata Amaral (PSB): 13%

13% João Pimenta (PCO): 10%

10% Marina Helena (Novo): 7%

7% Bebeto Haddad (DC): 7%

7% Ricardo Senese (UP): 7%

7% Altino Prazeres (PSTU): 6%

6% Não rejeita nenhum: 6%

6% Não sabe: 6%

Metodologia. A pesquisa foi realizada por telefone com 1.200 eleitores de São Paulo, entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro. Com nível de confiança de 95%, o levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00700/2024.