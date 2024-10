Os sete estados que podem decidir as eleições nos EUA

Mais de 200 milhões de eleitores são chamados às urnas para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, mas o resultado pode depender de apenas alguns milhares de votos.

Os votos dos eleitores de sete dos chamados "estados-pêndulo" terão muito mais peso do que os demais.

Nos Estados Unidos, os eleitores escolhem os candidatos que desejam que os delegados do seu estado votem.

Os estados-pêndulo não se inclinam claramente para um partido ou outro, ao contrário de outros estados que já são considerados favoráveis aos Democratas (Califórnia e Nova York, por exemplo) ou aos Republicanos (Texas e Flórida, entre outros). Eles representam um número significativo de delegados (93 em 538).

Como não importa quem ganha a maioria dos votos em todo o país, o que conta é o resultado em cada estado: o candidato com mais votos em um estado ganha todos os seus delegados (exceto Nebraska e Maine). O objetivo é chegar ao número mágico de 270, sinônimo de vitória nacional.

Por esta razão, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris concentram suas energias nestes estados e investem neles a maior parte dos seus fundos.

- Pensilvânia -

Talvez seja o estado mais cobiçado com seus 19 delegados. Trump venceu por pouco em 2016 e Biden venceu em 2020, mas também com uma margem estreita.

Neste estado em declínio industrial, os trabalhadores tendem a rejeitar os Democratas.

Harris conta com os grandes projetos de infraestrutura lançados pelo presidente Biden e com o apoio dos sindicatos para mantê-los.

As grandes cidades Filadélfia e Pittsburgh inclinam-se para ela, enquanto Trump aposta na população rural.

- Michigan -

Tal como a Pensilvânia, este reduto democrata - e seus 15 delegados - foi conquistado por Trump em 2016, para surpresa de todos, contra Hillary Clinton. Biden o reconquistou em 2020.

Neste berço da indústria automotiva, também em declínio, Harris têm recebido forte apoio do principal sindicato do setor (UAW), mas não dos muitos eleitores árabes-americanos e muçulmanos indignados com o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra de Gaza.

Trump aposta especialmente no custo de vida para mobilizar a classe média contra Harris, que apresenta como herdeira de um mandato marcado pela inflação.

- Wisconsin -

Junto com Pensilvânia e Michigan, é o terceiro estado que rompeu o "blue wall" em 2016, um bloco de cerca de vinte estados considerados fortemente democratas.

Hillary Clinton perdeu seus dez delegados, que Biden reconquistou em 2020.

Como sinal de sua importância, os republicanos realizaram sua convenção no estado em julho, em Milwaukee.

Aos moderados, os democratas apelam à "ameaça existencial à democracia" representada por Trump.

- Geórgia -

Talvez o mais importante dos estados-pêndulo, junto com a Pensilvânia.

No coração do sul religioso e conservador, a Geórgia tradicionalmente confia os seus 16 delegados ao candidato republicano.

Na sequência dos movimentos antirracistas, este estado, com sua grande comunidade negra, preferiu o democrata Biden há quatro anos.

Filha de pai jamaicano e mãe indiana, Harris tem 59 anos, quase 20 anos mais nova que Trump, é um perfil mais atraente a jovens e minorias de centros urbanos e universidades.

Porém, o eleitorado religioso elogia Trump como o arquiteto da suspensão do direito federal ao aborto.

Um feito pelo qual parecem inclinados a esquecer a acusação do ex-presidente de tentar alterar os resultados das eleições na Geórgia em 2020.

- Carolina do Norte -

Outro estado do sul, a Carolina do Norte (16 delegados) não vota nos democratas desde Barack Obama em 2008, mas seu governador é democrata desde 2017.

Porém, assim como na Geórgia, Harris conta com a população negra (cerca de 20%) e jovens.

Os democratas se esforçam para aumentar o número de eleitores inscritos na esperança de melhorar sua participação.

- Arizona -

Este estado predominantemente republicano no sudoeste (11 delegados) surpreendeu em 2020 ao eleger Biden com margem de apenas 10.457 votos.

Trump concentra sua campanha na imigração ilegal, uma questão importante neste estado fronteiriço. Isso funciona contra Harris.

A esperança da atual vice-presidente está no fato de que nas eleições de meio de mandato de 2022 o estado escolheu um democrata para governador, em detrimento de um candidato trumpista.

- Nevada -

Este estado do oeste dos EUA, com seis delegados, conhecido pelos seus cassinos, não vota em um republicano desde George Bush, em 2004. No entanto, os conservadores acreditam que podem conseguir isso graças, em parte, ao latinos.

Os apoiadores de Harris esperam que a chegada de novos habitantes (trabalhadores mais jovens e com melhor formação, que muitas vezes vêm da vizinha Califórnia para trabalhar no setor da tecnologia ou na transição energética) a favoreça.

