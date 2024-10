Frio e chuva têm data para voltar a SP, em meio à 8ª onda de calor no país

O tempo será marcado por extremos nos próximos dias com uma oitava onda de calor aumentando as médias de temperatura em até 10ºC em boa parte do país. Apesar disso, chuvas fortes devem atingir parte do Sudeste e a região Sul, aponta o boletim mais recente da Climatempo.

A cidade de São Paulo deve ter uma quinta (3) e uma sexta-feira (4) mais frias, com máximas de 22ºC e 20ºC, respectivamente.

O que aconteceu

Nova onda de calor "ferve" o Brasil. Temperaturas podem atingir até 10ºC acima do esperado em pontos mais ao norte do estado de São Paulo, extremo noroeste de Minas Gerais, sul de Mato Grosso e boa parte de Mato Grosso do Sul e Goiás até dia 8 de outubro. Tempo deverá ser quente e seco nestas regiões. Máximas podem chegar a 37ºC em Goiânia, 40ºC em Palmas e 42ºC em Cuiabá até domingo (6).

A zona da mata nordestina não deve sentir o impacto da onda de calor, mas sertão também pode sofrer. Juazeiro (BA), Sobral (CE) e Petrolina (PE) podem alcançar os 36ºC, sem alívio de chuvas. Já o litoral nordestino pode ver precipitações nos próximos dias, mas ainda abaixo da média, segundo o Inmet.

Painel da Climatempo mostra a evolução da onda de calor deste domingo (29) até sexta-feira (4) Imagem: Reprodução/Climatempo

Frio e chuva no Sul e no Sudeste

Sul pode ter alagamentos com chegada de frente fria nesta terça (1). Quem mora no Rio Grande do Sul deve se manter alerta para rajadas de vento, granizo e possíveis enchentes, já que o estado pode receber entre 50 mm e 100 mm de chuva nos próximos dias. A Campanha e o sul gaúcho podem ser especialmente afetados. No oeste de Santa Catarina e parte do Paraná os volumes podem alcançar até 50 mm, segundo a MetSul.

Porto Alegre registra máximas de 21ºC na quarta (2) e 19ºC na quinta (3). Mas chuvas entre hoje e amanhã devem ser mais moderadas na capital do que no interior do estado.

Frente fria avança e chega a parte do Sudeste na quinta (3) com queda brusca de temperatura. Depois dos 35ºC de quarta, São Paulo deve registrar máximas entre 20ºC e 23ºC até sábado, segundo o Climatempo. Já as mínimas devem ficar entre 15ºC e 16ºC.

Veja a previsão para São Paulo até o fim de semana, segundo o Climatempo:

Quarta-feira: de 21ºC a 36ºC, sem chuva

Quinta: de 16ºC a 22ºC, com chuva

Sexta: de 15ºC a 20ºC, sem chuva

Sábado: de 15ºC a 23ºC, sem chuva

Domingo: de 15ºC a 32ºC, sem chuva.

O Rio, que pode chegar a registrar 36ºC na quarta, amanhecerá com chuvas e máxima de 28ºC na quinta e 24ºC na sexta. Mas alívio será ligeiro em Vitória, com chuvas e temperaturas de 29ºC na sexta e 26ºC no sábado e calor seguirá intenso em Minas.

Norte terá retorno gradual das chuvas. Esta mudança no tempo é típica do início da primavera, com Amazonas, Pará e parte de Rondônia tendo um alívio no tempo seco com 20 mm a 50 mm de chuva no final da semana. Há previsão de precipitação em Manaus para quase todos os dias da semana a partir de quinta (3), mas temperaturas se mantém estáveis em torno de 34ºC de máxima e 25ºC de mínima. Belém se mantém seca, com pouca chuva até quarta, mas a mesma média de temperatura.

Qualidade do ar estará comprometida em várias capitais. Com umidade relativa baixa, o potencial ainda é alto para queimadas e a visibilidade prejudicada com o céu mais esbranquiçado. Entre os centros mais afetados estão as regiões metropolitanas de Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal, além do Triângulo Mineiro, grandes cidades do interior de São Paulo como Bauru, Campinas, Piracicaba e Araraquara, o Extremo Oeste Baiano, o Vale do São Francisco na Bahia, o leste e o sul de Goiás, sul do Maranhão, norte de Minas, sul do Rio e boa parte de Tocantins, segundo o Inmet.