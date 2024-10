Na ONU, Israel e Irã alertam um ao outro contra ataques

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e o Irã ameaçaram um ao outro com retaliação se forem atacados, nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em meio a temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

"Esse ciclo mortal de violência do tipo olho por olho precisa parar", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, ao conselho de 15 membros. "O tempo está se esgotando."

O conselho se reuniu depois que Israel matou o líder do grupo libanês Hezbollah e iniciou um ataque terrestre contra o grupo militante apoiado pelo Irã, e o Irã atacou Israel com mísseis.

"Israel se defenderá. Nós vamos agir. E deixe-me assegurar-lhe que as consequências que o Irã enfrentará por suas ações serão muito maiores do que eles jamais poderiam imaginar", disse o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, ao conselho.

O embaixador do Irã na ONU, Amir Saied Iravani, afirmou que o ataque com mísseis na terça-feira foi "para restaurar o equilíbrio e a dissuasão". Ele disse que uma nova escalada poderia ser evitada se Israel parasse a guerra em Gaza e os ataques ao Líbano.

"O Irã está totalmente preparado para tomar outras medidas defensivas, se necessário, para proteger seus interesses legítimos e defender sua integridade territorial e soberania contra quaisquer atos de agressão militar e o uso ilegal da força", declarou ele.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse ao conselho que o apoio dos EUA a Israel tem sido defensivo.

"Deixe-me ser clara: o regime iraniano será responsabilizado por suas ações. E alertamos com veemência o Irã - ou seus representantes - contra tomar medidas contra os Estados Unidos ou outras medidas contra Israel", afirmou ela.

O embaixador francês da ONU, Nicolas de Rivière, disse que a França quer que o Conselho de Segurança "demonstre unidade e fale em uma só voz" para diminuir a escalada da situação.

Para a embaixadora norte-americana, o Conselho deveria condenar o Irã e impor "sérias consequências" à Guarda Revolucionária iraniana por suas ações.

Israel e os Estados Unidos pediram sanções ao Irã.

CONTENÇÃO EXCEPCIONAL

Guterres disse ao Conselho que condena veementemente o ataque do Irã a Israel. Mais cedo na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que estava barrando a entrada de Guterres no país porque ele não o havia feito.

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, elogiou o Irã pela contenção "excepcional" nos últimos meses e disse que o ataque com mísseis contra Israel não poderia ser "apresentado como se tudo isso tivesse acontecido em um vácuo, como se nada estivesse acontecendo - e nada aconteceu - no Líbano e em Gaza, na Síria, no Iêmen".

"Mas isso aconteceu e levou a uma nova e muito perigosa espiral de um conflito cada vez maior no Oriente Médio", disse Nebenzia.

Um ataque mortal do Hamas a Israel em 7 de outubro desencadeou a guerra em Gaza, onde, segundo as autoridades, mais de 41.000 pessoas foram mortas enquanto os militares israelenses destruíam áreas do enclave, expulsando quase todos os seus 2,3 milhões de habitantes de suas casas.

O Hezbollah e o grupo Houthi, alinhado ao Irã no Iêmen, têm disparado foguetes contra Israel em solidariedade aos palestinos.

No último ano, o Conselho de Segurança adotou quatro resoluções sobre a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, mais recentemente em junho, quando apoiou uma proposta de cessar-fogo delineada pelo presidente dos EUA, Joe Biden.