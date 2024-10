Mulher é presa suspeita de matar policial estrangulado e incinerar corpo

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (1º) no Paraguai suspeita de matar o companheiro, um policial civil aposentado, em Santa Catarina.

O que aconteceu

Carmelito Piragibe de Aquino, de 70 anos, morreu estrangulado e carbonizado. O crime ocorreu em 11 de setembro e o corpo foi encontrado completamente incinerado no bairro Krecker, na cidade de São João Batista (SC).

Ele e a companheira moravam juntos em Tijucas, também no estado. Após nove dias, a polícia apontou a mulher, que não foi identificada, como sendo a principal suspeita. Ela foi para o Paraguai logo em seguida.

A Polícia Nacional do Paraguai foi acionada para realizar a prisão da mulher no país. Ela foi detida na cidade de Santo Del Guairá com o carro usado no crime, além de uma arma de fogo e documentos pessoais da vítima.

Ainda não se sabe a motivação da suspeita. Ela foi trazida para o Brasil e já foi encaminhada ao sistema penitenciária. A polícia segue investigando se há participação de outras pessoas na morte de Carmelito.