Monaco arranca empate no fim contra Dínamo (2-2) em Zagreb na Champions

O Monaco quase caiu, sob uma chuva intensa, na armadilha armada pelo técnico do Dínamo de Zagreb, Nenad Bjelica, na noite desta quarta-feira (2), no Estádio Maksimir, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões, mas reagiu após estar perdendo por 2 a 0 e conseguiu o empate (2-2) com um pênalti convertido por Denis Zakaria aos 90 minutos.

Os monegascos, portanto, seguem invictos na competição com quatro pontos, na 14ª colocação. Mas deve isso ao desejo constante de atacar de seu treinador Adi Hütter e à força mental de Zakaria.

Este gol do jogador da seleção suíça e capitão do Monaco veio nos últimos instantes de um jogo em que o Dínamo, menos ofensivo que o adversário mas motivado como sempre, conseguiu marcar aproveitando erros dos monegascos.

Depois da humilhação sofrida em Munique diante do Bayern (goleada de 9 a 2), logo na primeira rodada, o novo treinador croata Bjelica anunciou "outra coisa" sobre a sua equipe. E foi realmente o que aconteceu.

Como era de se esperar, e apesar de uma linha de cinco defensores (incluindo os três franceses Théophile-Catherine, Bernauer e Pierre-Gabriel), associados a três meio-campistas muito compactos, o Dínamo atacou forte diante de sua arquibancada atrás do gol com 6.000 ultras que não paravam de empurrar o time.

O campo encharcado não colaborou para a fluidez do jogo. Apesar disso, os atacantes do time croata avançaram para tentar marcar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Baturina deu um ótimo passe para Petar Sucic que se livrou do brasileiro Caio Henrique e superou o goleiro Philipp Köhn já batido (45'+3).

Já na segunda etapa, Baturina avançou na entrada da área e chutou com perfeição de pé esquerdo fazendo 2 a 0 (66').

Hütter mudou tudo novamente com as entradas de Eliesse Ben Seghir e Krepin Diatta (71'). Mas foi sobretudo uma falha do goleiro Nevistic, diante de Salisu, que permitiu ao ganês colocar os monegascos de volta ao jogo ao diminuir para 2 a 1 (74').

E então, o zagueiro espanhol do Dínamo, Raul Torrente, desviou uma cabeçada de Minamino (87') na linha mas Balogun, após um erro de Maxime Bernauer, obteve o pênalti que salvou o Monaco da derrota.

Zakaria cobrou com firmeza e o time do Principado garantiu um importante ponto fora de casa (89').

cb/bvo/aam

