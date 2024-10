Ministério da Agricultura apreende 10 mil litros de vinho falsificado no PR

Uma operação apreendeu mais de 10 mil litros de vinho falsificado em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

O que aconteceu

Aproximadamente 800 caixas foram confiscadas. A apreensão foi uma ação conjunta entre o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), a Polícia Militar e a Polícia Civil do Paraná que ocorreu na última sexta-feira (27).

Durante a inspeção, os agentes encontraram substâncias proibidas na produção de vinho: corantes, conservantes, aromatizantes e açúcar. A pasta também coletou amostras das bebidas para uma análise.

Além disso, o local da fábrica apresentava condições extremamente insalubres. Segundo o Ministério, havia acúmulo de sujeira e odor de fezes próximo de onde se produzia, envasava e armazenava as bebidas.

O proprietário também não possuía nota fiscal e autorização para a fabricação dos vinhos. Fernando Mendes, o chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Paraná, explica que os clientes devem se atentar para comprar apenas produtos com identificação do responsável e com o registro do Mapa.