Método que Bill Gates usa para exercitar memória é baseado na Grécia Antiga

Bill Gates, o fundador da Microsoft, adota uma abordagem única para aprimorar sua memória, um método que vem ganhando destaque.

Ele não apenas recomenda livros e músicas, mas também se envolve em diversas atividades, compartilhando reflexões e análises em seu blog pessoal, o GatesNotes. Em uma postagem de 2012, por exemplo, Gates mencionou sua "memória fotográfica" em relação a tópicos que realmente o apaixonam, como ciência e negócios.

Para melhorar ainda mais sua disposição para recordar informações, ele encontrou um truque no livro "Moonwalking com Einstein: A Arte e a Ciência de Lembrar Tudo", de Joshua Foer. A publicação cita uma técnica com raízes na Grécia Antiga e que o ajudou a praticar e aprimorar sua memória em áreas onde não se destacava anteriormente.

Técnica da Grécia Antiga

Bill Gates descreveu a técnica do "palácio da memória" em seu blog e que consiste em imaginar uma casa com vários cômodos para armazenar mentalmente informações que se quer lembrar.

Ao associar elementos a locais específicos, como "peixe no freezer", é mais fácil se lembrar de listas, como de compras e de ingredientes de uma receita.

Essa tática se inspira na história de um antigo poeta grego que, após um desastre, conseguiu recordar os nomes das vítimas visualizando onde cada convidado estava sentado.

"A chave", segundo Bill Gates

Imagem: Getty Images/iStockphoto

O autor de "Moonwalking com Einstein", Joshua Foer, a princípio duvidava da eficácia das técnicas de memorização, segundo explicou Gates. No entanto, após um ano de prática intensiva, Foer participou e venceu o Campeonato de Memória dos Estados Unidos, quebrando também o recorde de velocidade ao memorizar um baralho de cartas.

Bill Gates destacou que, para alcançar uma habilidade de memória espantosa como a de Foer, é essencial levar o processo a sério e se comprometer com o treinamento contínuo.

Assim, as melhorias na retenção de informações e na agilidade mental dependem mais de dedicação e prática do que de talento natural.

Segundo especialistas, vale ainda:

Ter uma alimentação saudável;

Fazer exercícios físicos diários (atividades mistas combinando musculação, tarefas aeróbicas e alongamento);

Dormir um sono reparador;

Montar lista de compras ou ligar para pessoas conhecidas sem recorrer à agenda do celular, para exercitar a memória;

Leitura e estudo também são muito positivos;

Aprender um idioma ou alguma coisa nova e interessante;

Manter atividades sociais sempre;

Colocar atenção plena nas atividades que realiza, porque memória depende de atenção.

*Com informações de reportagem publicada em 18/10/2019