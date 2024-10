Marta Suplicy curte post de Tabata com crítica a voto útil em Boulos

Candidata a vice de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) curtiu nesta quarta-feira, 2, uma publicação de Tabata Amaral (PSB) que critica o "voto útil" no psolista. Nesta semana, um grupo de artistas e intelectuais divulgou um manifesto defendendo um voto estratégico em Boulos já no primeiro turno, com o argumento de evitar que dois candidatos bolsonaristas avancem para a segunda fase da eleição. A reportagem procurou a assessoria de Marta, porém não houve retorno até a última atualização deste texto.

Tabata, que seria prejudicada pelo "voto útil" em Boulos, tem feito apelos para que seu eleitorado não transfira seus votos para o candidato do PSOL. Seu principal argumento é que as pesquisas eleitorais indicam que ela venceria tanto Ricardo Nunes (MDB) quanto Pablo Marçal (PRTB) em um eventual segundo turno. Já Boulos, segundo as mesmas pesquisas, venceria Marçal, mas perderia para Nunes.

Na publicação feita no Instagram nesta quarta-feira, curtida por Marta, Tabata apresenta cenários de um possível segundo turno entre Boulos e Nunes e entre Boulos e Marçal. O post destaca que Boulos seria derrotado, enquanto Tabata venceria ambos. No entanto, a candidata do PSB mistura dados de diferentes pesquisas, o que pode confundir os eleitores. Na primeira imagem, que mostra um cenário desfavorável a Boulos, a fonte é a pesquisa AtlasIntel; já na segunda, com um cenário favorável a Tabata, a fonte é a pesquisa Futura.

Durante a pré-campanha, Tabata Amaral afirmou que Marta Suplicy é sua eleitora, o que foi interpretado como uma alfinetada em Boulos. "Ela votou em mim para deputada federal na última eleição e eu tenho um carinho muito grande por ela", disse a candidata do PSB na ocasião.