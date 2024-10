Após pane, Lula pousa em Brasília com avião reserva da FAB

Colunista do UOL e do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) pousou nesta manhã em Brasília em um avião reserva da FAB (Força Aérea Brasileira) depois que a aeronave presidencial deu pane na saída do México.

O que aconteceu

Lula sobrevoou México por quatro horas e meia com apenas um motor na noite desta terça (1º). O avião presidencial teve pane logo após a partida, o que fez com que um dos motores ficasse desativado.

O voo no avião reserva foi "tranquilo, sem nenhuma intercorrência", segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social). O pouso ocorreu na base aérea de Brasília às 10h16. A FAB diz ainda não saber o motivo da pane.

O avião estava gastando seu combustível em voo antes de pousar, por uma questão de segurança, segundo uma nota oficial da FAB. Passageiros contaram ao UOL que o avião passou por um "tranco" logo depois de decolar. Alguns pensaram que era apenas turbulência. Mas um ruído pôde ser ouvido.

Até almoço foi servido enquanto o combustível era consumido em mais de 2 mil quilômetros percorridos, em círculos. Membros da delegação que estavam no avião informaram ao UOL que Lula estava "tranquilo" e que não houve qualquer sentimento de pânico entre os passageiros.

O presidente não terá compromissos oficiais hoje. Segundo a campanha de Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, os dois fariam uma live nesta noite, mas foi cancelada.

Lula foi à Cidade do México para acompanhar a posse da presidente Cláudia Sheinbaum. No voo, ele estava acompanhado do chanceler, Mauro Vieira, do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, da ministra Cida Gonçalves (Mulheres) e das senadoras Soraya Vieira Thronicke (Podemos-MS) e Tereza Leitão (PT-PE), além de assessores.