Lula chega ao Brasil após falha em avião da FAB

(ANSA) - BRASILIA, 02 OTT - O avião de reserva da Força Aérea Brasileira (FAB) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a bordo chegou na manhã desta quarta-feira (2) em Brasília, após uma pane afetar a outra aeronave do governo na última terça (1º) no México.

"O avião trazendo o presidente Lula e a comitiva que o acompanhava de volta do México pousou na Base Aérea de Brasília, por volta das 10h12. O Voo foi tranquilo sem nenhuma intercorrência", informou o Palácio do Planalto.

O petista havia viajado ao México para acompanhar a posse da presidente Claudia Sheinbaum.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem. Depois de permanecer por cerca de cinco horas voando em círculos para despejar combustível, a uma altitude média de cerca de 3,8 mil metros do solo, a aeronave pousou em segurança às 22h16 de terça (1º) no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles.

Logo depois, o presidente e seus assessores embarcaram em outra aeronave da FAB rumo a Brasília.

Por causa do atraso no retorno ao país, o presidente teve que cancelar uma live que tinha sido agendada para esta quarta-feira (2) com o candidato à Prefeitura de São Paulo, deputado Guilherme Boulos (PSOL). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.