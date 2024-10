Carla Araújo: Se Boulos ficar fora de 2º turno, derrota também será de Lula

Com o cenário do provável 2º turno em São Paulo ainda indefinido pelas pesquisas, se Guilherme Boulos (PSOL) ficar de fora da disputa, a derrota também será do presidente Lula (PT), avaliou a colunista Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília, durante o UOL News de hoje.

Lula cancelou uma live que faria com Boulos hoje após passar por um problema em sua viagem de volta do México —o avião do presidente teve uma falha técnica.

Não me recordo de uma disputa tão acirrada para a prefeitura dessa forma, e há chances de dois candidatos de direita --o que seria, politicamente, para o Boulos e para o Lula, uma derrota muito grande.

A colunista também lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido cobrado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para estar mais presente na campanha de Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição.

Além do prefeito e de Boulos, as chances ainda existem para Pablo Marçal (PRTB), segundo as últimas pesquisas.

Se a gente está falando que o Bolsonaro ficou mais distante da campanha do Nunes, o Lula também acabou dando uma despistadas no Boulos, mas não dá para tirar a digital do Lula na campanha de Boulos porque ele cumpriu um acordo que fez na eleição de 2022.

