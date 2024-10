Líderes de Japão e Coreia do Sul concordam com necessidade de resposta unida contra Coreia do Norte

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, realizou seu primeiro telefonema com o novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, nesta quarta-feira, concordando que é necessária uma resposta unida, junto dos Estados Unidos, para combater as ameaças da Coreia do Norte, de acordo com seu gabinete.

Na semana passada, a Coreia do Sul saudou a eleição de Ishiba como líder do partido governista do Japão, dizendo que esperava que os dois países continuassem melhorando os laços e trabalhando juntos em questões econômicas e de segurança.

Durante o telefonema, Yoon disse a Ishiba que os vizinhos são parceiros importantes que compartilham valores e interesses e o convidou a manter uma comunicação próxima e aprimorar a cooperação, segundo o gabinete de Yoon.

"Os dois líderes concordaram que... a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão precisam se unir para responder às contínuas provocações da Coreia do Norte", disse.

Ishiba, confirmado como primeiro-ministro na terça-feira, prometeu buscar laços mais profundos com aliados a fim de combater as mais graves ameaças à segurança de seu país desde a Segunda Guerra Mundial.

Yoon tem adotado a melhora dos laços com Tóquio e a construção de uma cooperação de segurança trilateral com os EUA como prioridades diplomáticas, deixando para trás anos de animosidade decorrentes da história do Japão em tempos de guerra.

O antecessor de Ishiba, Fumio Kishida, e Yoon supervisionaram uma nova parceria após orquestrarem uma guinada nos laços entre os países, com incentivo do presidente dos EUA, Joe Biden.

Tanto o gabinete de Yoon quanto o Ministério das Relações Exteriores do Japão disseram que os dois líderes concordaram em se encontrar em breve.

(Por Jack Kim)