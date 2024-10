Japão: novo ministro da Economia pede que o BoJ avalie aumento dos juros com cuidado

O Banco do Japão (BoJ) deve considerar cuidadosamente quaisquer aumentos adicionais de taxas de juros, com objetivo de evitar o risco de esfriar muito a economia, disse o novo ministro da Economia do país, Ryosei Akazawa, nesta quarta-feira,2. "Não acredito que superamos completamente a deflação neste momento, e ainda não posso negar a possibilidade de voltarmos a ela", afirmou Akazawa, em entrevista coletiva. "Enquanto eu me sentir assim, gostaríamos que o BoJ compartilhasse nossa visão de que precisa ser cauteloso sobre o aumento das taxas de juros."

Dado que o Japão praticamente não experimentou crescimento em salários e preços por décadas, os consumidores ainda não acreditam que os preços continuarão subindo, disse o ministro. Ainda assim, Akazawa não se opõe completamente a um possível aumento nas taxas. "Não seria estranho normalizar a política monetária se as condições forem atendidas", avaliou. Embora o BoJ tenha aumentado os juros para 0,25%, o nível ainda não parece normal, acrescentou o ministro.

O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse na terça-feira, 1º, que esperava que a instituição financeira mantivesse condições monetárias cômodas, com o intuito de ajudar o país a sair completamente da deflação. Fonte: Dow Jones Newswires.