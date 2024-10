Israel faz três bombardeios contra subúrbio no sul de Beirute (fonte próxima do Hezbollah, AFP)

O Exército israelense realizou três ataques ao subúrbio do sul de Beirute pouco antes da meia-noite desta quarta-feira (hora local), informou uma fonte próxima do Hezbollah libanês, na terceira série de ataques israelenses contra esse reduto do movimento islamita pró-Irã em menos de 24 horas.

Segundo a fonte, "três ataques israelenses tiveram como alvo o subúrbio no sul de Beirute na noite de hoje".

O Hezbollah afirma que resiste ao avanço das forças de Israel no sul do Líbano. Jornalistas da AFP que estão fora da capital libanesa ouviram o barulho de explosões, que ecoaram por quilômetros.

str-jos-ht/fjb/lb

© Agence France-Presse