Israel emite nova ordem de evacuação para áreas do sul de Beirute

O Exército de Israel emitiu no começo desta quinta-feira (03) uma ordem para que a população deixe várias áreas do densamente povoado sul de Beirute, onde anunciou que vai atingir alvos do Hezbollah.

"Vocês estão localizados perto de instalações e interesses do Hezbollah contra os quais o Exército vai agir em um futuro próximo", publicou na rede social X o porta-voz Avichay Adraee, citando as áreas de Haret Hreik, Burj al-Barajneh e Hadath Garb.

bur-phs/rsc/cwl/lb

© Agence France-Presse