Haddad e secretário de Apostas da Fazenda se reúnem com Febraban nesta quarta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá reunião nesta quarta-feira, 2, com o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, para tratar do tema das bets. Embora a agenda do ministro não aponte a pauta do encontro, participará do compromisso o secretário de Prêmios e Apostas da Fazenda, Regis Dudena, junto do secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

A reunião acontece às 16 horas (de Brasília), no prédio do Ministério, um dia após Haddad afirmar que trataria com Sidney sobre os meios de pagamentos usados nos sites de apostas.

Antes, Haddad vai receber, às 15 horas, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), Isac Moreno Falcão Santos. Também estará presente o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.