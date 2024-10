F1 anuncia acordo de 10 anos com conglomerado de luxo LVMH

MILÃO, 2 OUT (ANSA) - O conglomerado francês de moda LVMH anunciou um acordo de 10 anos para voltar a patrocinar a Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial e historicamente identificada com marcas de luxo.

Os detalhes da parceria, incluindo as grifes envolvidas, devem ser divulgados no início de 2025, mas sabe-se que o contrato com a Rolex para fazer a cronometragem da F1 se encerrará no fim de 2024, após 11 anos.

Uma das principais marcas da LVMH, grupo liderado pelo bilionário Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do mundo, é a fabricante de relógios de luxo suíça TAG Heuer, que já patrocinou a Fórmula 1.

"Desde o nascimento da F1, em 1950, a LVMH e suas marcas foram parte integrante deste esporte. Com essa nova parceria, tanto a F1 quanto a LVMH estão entusiasmadas para escrever novos capítulos dessa história incrível", diz uma nota do conglomerado de luxo, cujo portfólio também inclui Dior, Givenchy, Fendi, Kenzo, Tiffany, Bulgari, Marc Jacobs e Louis Vuitton.

Rumores apontam para um acordo de US$ 150 milhões (R$ 815 milhões) por ano, enquanto a F1 se prepara para viver uma das temporadas mais aguardadas dos últimos tempos, com o crescente equilíbrio entre as equipes, a chegada do heptacampeão Lewis Hamilton à Ferrari e a ascensão de jovens pilotos.

"A F1 continua seu crescimento global, atraindo um público novo e cada vez mais heterogêneo, e a força e amplitude da LVMH a tornam a parceira perfeita", disse o italiano Stefano Domenicali, presidente e CEO da categoria. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.