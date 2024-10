Exército ucraniano anuncia retirada de Vugledar, cidade estratégica na frente oriental

As forças ucranianas anunciaram, nesta quarta-feira (2), sua retirada de Vugledar, cedendo esta cidade de importância militar e simbólica no leste do país às tropas russas, após dois anos e meio de combates, o que evidencia as crescentes dificuldades enfrentadas no leste da Ucrânia.

A queda desta cidade mineradora, cerca de 50 quilômetros a sudoeste de Donetsk, levanta questões sobre a força das posições defensivas da Ucrânia nesta área situada entre as frentes oriental (regiões de Luhansk e Donetsk) e sul (Zaporizhzhia e Kherson).

Vugledar também tem um valor simbólico devido à duração da batalha por seu controle e as perdas registradas.

A queda da cidade se soma às dificuldades dos ucranianos na frente oriental do país, onde as tropas se aproximam, entre outras, de Pokrovsk, localidade essencial para a logística ucraniana.

- "Operação de limpeza" -

"O Alto Comando deu autorização à manobra de retirada de Vugledar, para permitir que homens e equipamento militar fossem salvos e assumissem novas posições para continuar as operações", disse no Telegram a unidade Jortitsia do Exército ucraniano, responsável pelas operações.

Esta unidade afirmou ter causado grandes perdas às tropas russas, mas que corria o risco de ser cercada pelos incessantes ataques.

Do lado russo, um assessor do chefe das forças de ocupação da região de Donetsk, Ian Gaguin, confirmou nesta quarta-feira que as tropas russas estavam em Vugledar, embora com cautela.

"Nossos soldados estão em Vugledar, uma bandeira russa foi colocada no prédio da administração local. No entanto, é cedo para falar sobre a captura da cidade", declarou ele à agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

"Ainda há unidades dispersas do Exército ucraniano. Está em curso uma operação de limpeza, que levará algum tempo", acrescentou.

Com uma população de 14.000 habitantes antes da guerra, Vugledar é uma das principais conquistas russas em meses de lento progresso na frente oriental.

A cidade tem sido palco de combates mortais e foi praticamente devastada pelos bombardeios russos.

- Crescentes dificuldades -

O Exército russo ainda não comentou sobre a captura de Vugledar, mas em seu comunicado diário afirmou que estava melhorando suas posições no Donbass, a zona industrial ucraniana que inclui a região de Donetsk.

O presidente russo, Vladimir Putin, lembrou no início de setembro que a conquista desta região histórica era a sua "prioridade número um".

Os ucranianos estão na defensiva há mais de um ano contra tropas russas maiores e mais bem equipadas, que estavam ganhando terreno no leste, apesar das grandes perdas.

Atualmente, estão a cerca de 10 km de Pokrovsk.

O procurador-geral da Ucrânia indicou na terça-feira que estão sendo investigadas as acusações de que o Exército russo matou a tiros 16 prisioneiros de guerra perto desta cidade.

A investigação ? sobre acusações de "violação das leis e costumes da guerra" e "assassinato premeditado" ? foi aberta a partir de vídeos compartilhados nas redes sociais que pareciam mostrar a execução de soldados ucranianos, declarou Andriy Kostin.

