Exército ucraniano anuncia retirada da cidade de Vugledar, no leste

As forças ucranianas anunciaram nesta quarta-feira (2) sua retirada de Vugledar, cedendo esta cidade de importância militar e simbólica no leste do país às tropas russas, após dois anos e meio de combates.

A queda desta cidade mineira, cerca de 50 quilômetros a sudoeste de Donetsk, levanta questões sobre a força das posições defensivas da Ucrânia na linha de frente sudeste.

"O alto comando deu autorização à manobra de retirada de Vugledar, para permitir que homens e equipamento militar fossem salvos e assumissem novas posições para continuar as operações", disse no Telegram a unidade do Exército Jortitsia, responsável pelas operações.

Esta unidade afirmou ter causado grandes perdas às tropas russas, mas que corria o risco de ser cercada pelos incessantes ataques.

O Exército russo tenta ocupar esta cidade desde as primeiras semanas da invasão lançada em fevereiro de 2022.

Com uma população de 14.000 habitantes antes da guerra, Vugledar é uma das principais conquistas russas em meses de lento progresso na frente oriental.

A cidade tem sido palco de combates mortais e foi praticamente devastada pelos bombardeios russos.

