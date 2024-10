Em jogo equilibrado, Alcaraz bate Sinner e é campeão em Pequim

SÃO PAULO, 2 OUT (ANSA) - O espanhol Carlos Alcaraz, atual 2º no ranking mundial, derrotou o italiano Jannik Sinner (1º) por 2 sets a 1 e conquistou o título do ATP 500 de Pequim.

Em uma partida equilibrada, Sinner venceu o primeiro set por 7-6, mas viu o adversário reagir no segundo e levar a disputa para o desempate, com um placar de 6-4 para o espanhol.

Já no terceiro set, Alcaraz começou melhor, mas viu o italiano virar o jogo. Na reta final, o espanhol reagiu e fechou em 7-6.

Com a vitória, o tenista abre uma leve vantagem nos confrontos diretos contra Sinner. Os dois tenistas já se enfrentaram 10 vezes, com seis triunfos para o espanhol e quatro para o italiano.

Apesar de o italiano viver sua melhor temporada da carreira e já acumular seis taças em 2024, incluindo os Grand Slams da Austrália e dos Estados Unidos, Alcaraz não perde para ele desde a semi de Pequim no ano passado.

Com o título, o espanhol se torna o primeiro a vencer ATP 500 nos três pisos desde que a categoria foi criada (2009). Além disso, a conquista em Pequim é a quarta de Alcaraz na temporada e a 16ª na carreira. (ANSA).

