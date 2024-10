É difícil pensar em juro baixo sem convergência da dívida, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira é muito difícil para autarquia pensar em trabalhar com juros mais baixos sem ter uma perspectiva de convergência da dívida.

No evento "Cenário econômico do Brasil e desdobramentos para 2025", promovido pela Aurum Wealth Management & Multi Family Office e Veedha Investimentos, em São Paulo, Campos Neto reafirmou falas anteriores de que o governo precisa fazer um movimento que gere choque positivo em termos de expectativa na política fiscal, para que o país trabalhe no futuro com juros mais baixos.

Na terça-feira, ele enfatizou que questionamentos do mercado sobre a trajetória da dívida pública criam dificuldades para o processo de redução de custo dos financiamentos.

(Reportagem de Fabrício de Castro; texto de Victor Borges)