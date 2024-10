Drones russos atingem infraestrutura portuária e subestações de energia na Ucrânia

KIEV (Reuters) - Um ataque russo com drones atingiu infraestrutura portuária na região de Odesa, no sul da Ucrânia, durante a noite, danificando uma instalação de grãos e prédios em uma passagem de fronteira para a Romênia, além de cortar a energia de milhares de pessoas na região de Sumy, no norte do país, segundo autoridades.

O ataque atingiu o distrito ucraniano de Izmail, próximo ao rio Danúbio, de acordo com o governador regional, Oleh Kiper, no Telegram.

"A Rússia continua travando uma guerra contra os grãos e a segurança alimentar global", disse Oleksiy Kuleba, vice-premiê para a Restauração, no Telegram, relatando danos à instalação de grãos e aos prédios administrativos na passagem de Orlivka.

A passagem suspendeu temporariamente as operações devido ao ataque, acrescentou Kiper. Dois motoristas de caminhão, incluindo um cidadão turco, ficaram feridos, de acordo com as autoridades.

Separadamente, o ataque também atingiu uma subestação elétrica na região de Sumy, danificando equipamentos, segundo o Ministério da Energia da Ucrânia no Telegram.

A operadora da rede da região disse que o ataque provocou cortes de energia para mais de 80.000 consumidores.

As subestações na região central de Cherkasy também perderam energia devido à queda de destroços de drones, disse o ministério.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou ter destruído 11 dos 32 drones lançados durante a noite.

Outros quatro drones deixaram o espaço aéreo ucraniano em direção à Rússia e 10 drones foram perdidos nas regiões norte e central da Ucrânia por conta de contramedidas de guerra, disse.

(Por Pavel Polityuk e Yuliia Dysa)