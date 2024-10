'Dia do lixo', fome emocional: 5 hábitos que engordam e como evitá-los

Uma das principais razões para o corpo manter a gordura o máximo que pode é um mecanismo de defesa do organismo. Ele considera o estoque de gordura corporal algo importante e gera adaptações para mantê-lo ou recuperá-lo, como passar a gastar menos calorias para executar suas funções básicas ou aumentar o desejo de comer.

Porém, algumas atitudes que você toma também podem contribuir para o aumento de peso. A seguir, veja cinco delas.

1. Exagerar no fim de semana

Imagem: Getty Images

Muitas pessoas mantêm uma alimentação regrada e saudável durante a semana e se permitem comer de tudo em uma única refeição (ou dia) do fim de semana. Nesse dia, também chamado de "dia do lixo", o organismo acha que não está somente em restrição calórica, então ocorre um aumento no metabolismo que tinha diminuído para se adaptar à dieta —o famoso efeito platô.

O problema é que muitos exageram nesse dia e consomem calorias demais, colocando a perder tudo o que foi feito durante a semana. Além disso, a tática pode gerar uma compulsão e fazer com que a pessoa até mesmo abandone a alimentação saudável de segunda a sexta.

Alguém em processo de emagrecimento precisa aprender a fazer boas escolhas alimentares, a controlar suas vontades e a comer o suficiente para suprir seu desejo, seja na segunda-feira, seja no sábado.

2. Deixar de praticar atividade física

Imagem: iStock

O processo de emagrecimento, da mudança no estilo de vida e aquisição de hábitos de vida mais saudáveis devem ter como objetivo a saúde, e não somente a estética. Isso quer dizer que não há motivo para abandonar os exercícios que comprovadamente podem trazer tantos benefícios para o corpo e a mente.

Encontre objetivos para adquirir uma rotina de atividades físicas. Você pode, por exemplo, ter como meta completar uma prova de corrida ou praticar um esporte de que goste.

3. Investir em dietas muito restritivas

Imagem: Getty Images

Dietas da moda que sugerem grande redução calórica ou a retirada de grupos de alimentos do cardápio podem até ajuda a perder muito peso em um primeiro momento. Porém, elas são difíceis de manter em longo prazo (ninguém vai ficar tomando shake ou sopa para o resto da vida) e não promovem uma mudança de hábitos definitiva. Então, ao interromper a dieta, o peso tende a voltar a subir.

4. Tomar remédios para emagrecer sem orientação

Imagem: Getty Images

O uso de remédios para emagrecer é um tratamento eficiente no combate à obesidade. Porém, o medicamento sozinho não resolve o problema e o paciente também precisa mudar hábitos alimentares, praticar exercícios e, em alguns casos, até ter acompanhamento psicológico. Por isso é importante a orientação de um médico, que irá definir as melhores estratégias.

5. Não tratar a fome emocional

Imagem: iStock

Muitas pessoas descontam suas emoções nos alimentos e acabam comendo demais em momentos de ansiedade ou estresse. É importante aprender a controlar as questões emocionais para ter sucesso no processo de emagrecimento.

Além de buscar acompanhamento profissional (psicólogo ou psiquiatra), táticas que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade são grandes aliadas no combate à fome emocional.

Vale desde leitura, meditação, jardinagem até praticar exercícios como caminhar, correr e fazer musculação. Aliando essas estratégias ao entendimento dos motivos que levam à fome emocional, fica mais fácil melhorar os hábitos alimentares e controlar o peso.

*Com informações de reportagem publicada em 12/11/2019